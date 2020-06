Al-Jaafari: Sanksi Ekonomi Barat Terhadap Suriah adalah Bentuk Lain Terorisme

Bashar al-Jaafari, Syria’s Ambassador to the United Nations.jpg

IslamTimes - Perwakilan permanen Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari mengecam AS karena menjatuhkan sanksi terhadap negara Arab.

Selama pertemuan dewan Keamanan PBB melalui video tentang situasi di Suriah, al-Jaafari menegaskan bahwa “kebijakan blokade dan memaksakan langkah-langkah ekonomi adalah dan masih merupakan bagian dari kebijakan tradisional buta Barat dan wajah terorisme lain yang menumpahkan darah rakyat Suriah. ""Menargetkan rakyat Suriah dalam mata uang nasional mereka, mata pencaharian, obat-obatan dan menempatkan penghalang di depan kemampuan lembaga-lembaga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka membantah klaim komitmen kemanusiaan barat," kata diplomat Suriah seperti dikutip oleh kantor berita SANA. .Dia menunjukkan kepada pemerintah AS dan Uni Eropa yang mengesampingkan PBB dan tuntutan internasional untuk mengakhiri (sanksi) ekonomi, langkah-langkah paksaan yang dikenakan pada Suriah, dan pembaruan mereka dan pengetatan langkah-langkah yang disinkronkan dengan pendekatan yang disebut "tindakan Caesar" itu agar segera berlaku."Pernyataan James Jeffrey adalah pengakuan jujur ​​oleh pemerintah AS atas tanggung jawab langsungnya atas penderitaan rakyat Suriah ... pernyataan ini sekali lagi menekankan bahwa pemerintah AS memandang wilayah itu melalui mata Zionis Israel karena tuntutan Jeffrey adalah tuntutan Zionis Israel lama," kata al-Jaafari.[IT/r]