Iran, Rusia, Cina Mengecam Sanksi AS Yang Menargetkan Ekonomi Suriah 

Iran, Rusia, dan Cina mengecam AS karena menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Suriah, yang menurut Washington dirancang untuk memberi tekanan lebih besar pada ekonomi negara yang telah dirusak dan mencegah Damaskus meraih kemenangan dalam perang melawan militan yang didukung kekuatan asing.Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Selasa, Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan bahwa tindakan pembatasan baru akan ditampar di Suriah berdasarkan apa yang disebut Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah.Dokumen tersebut - yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump Desember lalu - memberikan sanksi terhadap hampir semua kegiatan ekonomi dan perdagangan Suriah, serta pejabat pemerintah negara itu.Sanksi mulai berlaku pada hari Rabu.Washington akan menerapkan langkah-langkah untuk "mencegah rezim Assad dari mengamankan kemenangan militer," ungkapnya. "Tujuan kami adalah untuk menghilangkan rezim pendapatan Assad."Menanggapi komentarnya pada pertemuan yang sama, Perwakilan AS dari Rusia, Vasily Nebenzia - yang negaranya merupakan sekutu Damaskus dalam pertempuran kontra-terorisme - menyerukan Washington karena secara terbuka menegaskan bahwa tujuan dari tindakan ini adalah untuk menggulingkan otoritas sah Suriah. "Sanksi AS dan sanksi Uni Eropa, yang diperpanjang pada bulan Mei, tidak hanya melumpuhkan ekonomi negara Arab tetapi juga menghambat bantuan kemanusiaan, tambahnya.Pada gilirannya, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun menyoroti sifat tidak manusiawi dari larangan yang menargetkan ekonomi Suriah, yang sudah sangat lemah oleh militansi yang disponsori AS.(IT/TGM)