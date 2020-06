Ini Fokus Indonesia dalam Keanggotaan ECOSOC PBB

Islam Times - Diplomasi Indonesia sekali lagi memperoleh pengakuan masyarakat internasional. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) untuk periode 2021-2023.

Pemilihan dilakukan oleh Majelis Umum PBB hari ini, 17 Juni 2020, di Markas Besar PBB, New York. Indonesia memperoleh 186 dari 190 suara yang sah.Hal ini merefleksikan dukungan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memajukan agenda pembangunan global, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).“Menjadi anggota ECOSOC merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk berkontribusi memajukan Agenda 2030, dan memastikan ‘no one left behind’ dalam prosesnya,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani, dalam keterangan tertulis PTRI New York, yang diterima Medcom.id, Kamis 18 Juni 2020.Lebih lanjut dijelaskan oleh Dubes Djani bahwa dalam tiga tahun masa baktinya, Indonesia akan fokus untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga akan terus mendorong ECOSOC menjadi organ yang lebih relevan, transparan, efisien dan efektif dalam menjawab tantangan global di bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.Keanggotaan Indonesia mewakili Kelompok Asia Pasifik (KAP). Selain Indonesia, Jepang dan Kepulauan Solomon juga terpilih mewakili kelompok tersebut.Selain ketiga negara dari kelompok Asia Pasifik; juga terpilih Nigeria, Liberia, Madagaskar, Libya dan Zimbabwe mewakili kelompok Afrika; Bulgaria mewakili Eropa Timur; Argentina, Guatemala, Meksiko dan Bolivia mewakili Amerika Latin dan Karibia; serta Portugal, Prancis, Austria, Jerman, dan Inggris Raya mewakili Eropa Barat dan Negara Lainnya.“Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memenangkan pencalonan di berbagai badan penting PBB, antara lain di Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB dan hari ini di ECOSOC. Hal ini benar-benar membuktikan kepercayaan besar masyarakat internasional terhadap rekam jejak, peran dan kiprah Indonesia di forum multilateral,” tutup Dubes Djani.ECOSOC adalah satu dari enam organ utama PBB, yang bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang ekonomi sosial dan pembangunan.[IT/onh/Medcom]