Kemenlu Iran: Saatnya untuk Pertanggungjawabkan Hak Asasi Manusia AS

Iranian Foreign Ministry building in Tehran.jpg

Islam Times - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan waktunya sudah tiba bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusianya baik di dalam maupun di luar perbatasannya.

“Sudah saatnya dunia bekerja untuk pertanggungjawaban HAM rezim AS di dalam negeri & luar negeri,” kementerian itu mentweet pada hari Kamis (18/6).Kementerian Luar Negeri Iran memposting pesan tersebut, menyambut pertemuan debat Dewan HAM PBB tentang pembunuhan brutal warga negara Afrika-Amerika George Floyd oleh seorang perwira polisi Minneapolis bulan lalu dan isu rasisme yang lebih luas di Amerika Serikat yang telah memicu kekejaman seperti itu.Debat dimulai pada hari Rabu dan berlanjut hingga Kamis."Iran menyambut baik debat mendesak HAM PBB tentang pelanggaran HAM di AS," tulis tweet itu, seraya menambahkan, "Rasisme sistemik, kebrutalan polisi & kekerasan terhadap protes damai hanya merupakan puncak gunung es."Pertemuan tersebut menjadi tuan rumah sebuah alamat melalui tautan video oleh saudara korban, Philonise, yang mendesak badan PBB untuk menyelidiki kebrutalan polisi dan diskriminasi rasial di AS.Rekaman yang muncul pada 25 Mei yang menunjukkan petugas itu mencekik Floyd yang tidak bersenjata sampai mati dengan menjepitnya dengan lutut.Petugas itu menolak untuk mengangkat tekanan meskipun Floyd terdengar berulang kali memohon untuk hidupnya dan berkata, "Aku tidak bisa bernapas." Para petugas telah dipanggil ke tempat kejadian, sebuah toko Cup Foods di blok 3700 Chicago Avenue South, setelah korban dilaporkan berusaha menggunakan dokumen palsu.Pada hari Rabu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengingatkan bahwa selain dari orang-orang Amerika, negara-negara di bagian lain dunia juga menjadi mangsa pendekatan rasis dan tidak adil yang diadopsi oleh berbagai administrasi Amerika."Tanggung jawab atas sikap seperti itu sepenuhnya diemban oleh pemerintah AS," tegas pejabat itu.[IT/r]