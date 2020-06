Pompeo: China Hormati Kewajiban Kesepakatan Perdagangan dengan AS

Mike Pompeo, US Secretary of State and former CIA Director.png

Islam Times - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter bahwa diplomat China minggu ini berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban Beijing di bawah Fase Satu dari perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Anggota Politbiro Partai Komunis China Yang Jiechi mengatakan bahwa Beijing “siap untuk melakukan upaya bersama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan hubungan tanpa konflik dan konfrontasi, berdasarkan pada rasa saling menghormati dan kerja sama yang saling menguntungkan, sambil membela kepentingan kedaulatan, keamanan dan pengembangannya” .Pernyataan itu muncul setelah kedua pihak sepenuhnya mengklarifikasi posisi kedua negara mengenai masalah-masalah yang bermasalah dan mengakui bahwa pertemuan saat ini konstruktif.Di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, hubungan China-Amerika telah memburuk, dengan Washington menuduh Beijing melakukan praktik perdagangan tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia di beberapa wilayahnya, dan perambahan pada status khusus Hong Kong. AS telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi terhadap China. Beijing membantah tuduhan itu dan, pada gilirannya, menunjuk pada berbagai pelanggaran hukum internasional di pihak Amerika Serikat.Pada bulan Mei, Mike Pompeo menyatakan keraguan tentang Hong Kong mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan dari China, menunjukkan bahwa Washington dapat mengubah kebijakannya terhadap wilayah administrasi khusus sehubungan dengan dugaan campur tangan dengan pers bebas, sesuatu yang telah dibantah oleh otoritas China.Presiden AS Donald Trump dan timpalannya dari China Xi Jinping menandatangani apa yang mereka sebut kesepakatan Fase Satu pada Januari setelah perang tarif selama setahun antara kedua kekuatan dunia. Berdasarkan perjanjian tersebut, China setuju untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa AS setidaknya $ 200 miliar selama dua tahun ke depan dibandingkan dengan 2017. Untuk bagiannya, Amerika Serikat setuju untuk memangkas beberapa tarif, tetapi akan mempertahankannya dengan nilai $ 360 miliar impor China.[IT/r]