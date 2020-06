WHO Berharap Ratusan Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap pada Akhir 2020

Coronavirus Vaccine Research.jpg

Islam Times - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berharap, ratusan juta dosis vaksin virus corona jenis baru dapat diproduksi hingga akhir 2020 ini dan dua miliar dosis lagi pada akhir 2021.

WHO menyebutkan, ratusan juta dosis vaksin yang nantinya siap didistribusikan, akan diutamakan bagi mereka yang rentan terhadap virus corona.Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan mengatakan, WHO tengah menyusun rencana untuk membantu memutuskan siapa yang harus mendapatkan dosis pertama setelah vaksin mendapat persetujuan."Saya berharap, saya optimistis. Tetapi, pengembangan vaksin adalah pekerjaan yang rumit, dilakukan dengan banyak ketidakpastian," kata Swaminathan, Kamis (18/6), seperti dikutip Reuters."Hal baiknya adalah, kami memiliki banyak vaksin dan platform sehingga bahkan jika yang pertama gagal atau yang kedua gagal, kita tidak boleh kehilangan harapan, kita tidak boleh menyerah," ujar dia.Sekitar 10 vaksin virus corona potensial sekarang tengah diuji coba pada manusia. Harapannya, vaksin ini bisa mencegah infeksi dalam beberapa bulan mendatang.Negara-negara sudah mulai membuat kesepakatan dengan perusahaan farmasi pembuat vaksin virus corona untuk memesan dosis, bahkan sebelum penangkal virus tersebut terbukti bekerja. Swaminathan menggambarkan, harapan untuk ratusan juta dosis tahun ini merupakan rasa optimistis dan memberikan harapan.Dia mengatakan, data analisis genetik yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan, virus corona jenis baru belum bermutasi dengan cara apa pun yang akan mengubah tingkat keparahan penyakit yang disebabkannya.[IT/r]