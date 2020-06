John Bolton: Trump Tidak Pantas Menjabat Sebagai Presiden AS

Islam Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump geram dan menolak tuduhan yang dilontarkan mantan penasihatnya, John Bolton, dalam buku barunya yang akan dirilis pekan depan. Bolton dalam bukunya mengatakan bahwa Trump 'tidak pantas menjabat' sebagai Presiden AS.

Namun Trump menyebut buku karya Bolton itu 'fiksi murni'.Seperti dilansir AFP, Jumat (19/6/2020), Trump dalam komentarnya via Twitter menyebut Bolton yang mantan Penasihat Keamanan Nasional AS itu sebagai 'sick puppy', yang berarti sosok gila dan kejam.Trump geram dan menyebut buku karya Bolton sebagai 'kompilasi kebohongan dan kisah rekayasa, semua dimaksudkan untuk membuat saya terlihat buruk'."Banyak pernyataan konyol yang dia sebut soal saya yang tidak pernah dibuat, fiksi murni," cetus Trump.Buku karya Bolton yang berjudul 'The Room Where It Happened' itu akan dirilis 23 Juni mendatang. Namun kutipannya dirilis terlebih dulu oleh media terkemuka AS, New York Times.Disebutkan dalam kutipan buku itu bahwa Trump pernah meminta bantuan Presiden China, Xi Jinping, agar dia bisa kembali menang dalam pilpres AS, yang akan digelar November mendatang. Upaya Trump minta bantuan ke Presiden Xi itu disebut disampaikan dalam pertemuan pada Juni tahun lalu.Dalam bukunya tersebut, Bolton juga membahas klaim-klaim yang berujung pada sidang pemakzulan Trump. Klaim itu, antara lain, Trump menahan bantuan militer ke Ukraina guna menekan Presiden Volodymyr Zelensky agar memulai penyelidikan terhadap capres AS dari Partai Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter.Bolton menyebut bukunya itu menjadi bukti bahwa Trump 'tidak pantas menjabat' sebagai Presiden AS. Gedung Putih diketahui sedang berusaha mencegah distribusi buku karya Bolton itu. [IT/Onh/Detik]