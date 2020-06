Eropa Kecam AS Usai Tarik Diri dari Pembicaraan Pajak Digital Global

Google, source of conflict.jpg

Islam Times - Negara-negara Eropa telah mengecam keputusan Washington yang menarik diri dari perundingan tentang perombakan besar-besaran terhadap pemajakan raksasa digital, yang saat ini memindahkan keuntungan ke negara-negara bebas pajak dari tempat-tempat di mana keuntungan-keuntungan itu sebenarnya bisa didapat.

Rencana untuk memberlakukan 'pajak digital' pada perusahaan seperti Google dan Facebook telah diperjuangkan oleh Inggris, Prancis, Spanyol dan Italia. Paris, Roma, dan London telah memberlakukan undang-undang nasional tentang bagaimana perpajakan akan diberlakukan. Pembicaraan tentang masalah ini telah diadakan di bawah naungan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).AS, yang wilayah hukumnya sebagian dari perusahaan digital terbesar berada, membuat pembicaraan menjadi kacau minggu lalu setelah menarik diri dari perundingan. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin memberi tahu rekan-rekannya di Eropa tentang keputusan itu dalam sebuah surat, laporan media mengungkapkan pada hari Rabu."Mencoba untuk mempercepat negosiasi yang sulit seperti itu adalah gangguan dari hal-hal yang jauh lebih penting," Mnuchin dikutip oleh Financial Times telah menulis. "Ini adalah saat ketika pemerintah di seluruh dunia harus memusatkan perhatian mereka pada berurusan dengan masalah ekonomi yang dihasilkan dari Covid-19."Penerima pesan membalas pada hari Kamis, mengatakan tindakan AS tidak dapat diterima.“Surat ini adalah provokasi. Ini adalah provokasi terhadap semua mitra di OECD ketika kami berada beberapa sentimeter dari kesepakatan mengenai perpajakan raksasa digital,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire dalam sebuah wawancara di radio France Inter. Organisasi ini memiliki 37 negara anggota, tetapi pembicaraan melibatkan hampir 140 negara.[IT/r]