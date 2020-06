Zarif Memperingatkan IAEA Menentang Penerapan Resolusi untuk Inspeksi Nuklir Intrusif

Mohammad Javad Zarif Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Iran telah memperingatkan Badan Energi Atom Internasional agar tidak mendorong inspeksi dua tempat nuklir di negara itu, dengan mengatakan bahwa mengadopsi resolusi baru akan merusak solusi yang mungkin dapat disepakati di masa depan.

Menyusul pengajuan rancangan oleh Perancis, Inggris dan Jerman - semua pihak dalam perjanjian nuklir Iran (JCPOA) - kepada Dewan Gubernur IAEA menyerukan Iran untuk mengizinkan akses ke situs-situs tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memperingatkan bahwa mendorong untuk setiap inspeksi yang mengganggu akan merusak kemungkinan solusi yang disetujui."BoG seharusnya tidak membiarkan musuh JCPOA membahayakan kepentingan tertinggi Iran. E3 tidak boleh menjadi aksesori, setelah gagal tugas JCPOA sendiri, ” Zarif tweeted Kamis (18/6) malam."Kami tidak menyembunyikan apa pun. Lebih banyak inspeksi di Iran selama 5 tahun terakhir daripada dalam sejarah IAEA. Sebuah solusi yang memungkinkan adalah mungkin, tetapi Res akan merusaknya,” tambahnya.Bloomberg melaporkan pada hari Senin bahwa dokumen tersebut mendesak Republik Islam untuk "sepenuhnya bekerja sama" dengan penyelidikan IAEA mengenai fasilitas nuklirnya dan "mengungkapkan keprihatinan serius bahwa, selama lebih dari empat bulan, Iran telah menolak akses ke badan tersebut di bawah Protokol Tambahan."Resolusi Eropa - yang dilaporkan mendapat dukungan kuat dari AS - dapat disahkan melalui konsensus atau menghadapi pemungutan suara oleh 35 anggota Dewan Gubernur IAEA.Iran mengatakan resolusi semacam itu didasarkan pada tuduhan anti-Iran yang diajukan oleh rezim Zionis Israel dan melayani tujuan-tujuan Amerika.Mengalah pada tekanan Washington, tiga negara Eropa sejauh ini gagal untuk menghormati komitmen mereka berdasarkan perjanjian nuklir dan mengimbangi dampak sanksi AS, yang diberlakukan kembali pada Iran setelah penarikan AS dari kesepakatan pada Mei 2018.[IT/r]