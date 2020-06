Menlu Iran: Inggris, Prancis dan Jerman Aksesori untuk Trump dan Netanyahu

Mohammad Javad Zarif -Iran's Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan negara-negara Eropa yang mensponsori resolusi di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melawan Republik Islam melayani kepentingan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel.

Pada hari Jumat (19/6), Dewan Gubernur badan nuklir PBB mengeluarkan resolusi - yang diajukan oleh Inggris, Prancis dan Jerman - untuk mendorong inspeksi intrusif dari dua situs nuklir Iran yang menurut ketiganya mungkin digunakan untuk kegiatan nuklir yang tidak diumumkan pada awal 2000-an.Mengalah pada tekanan Washington, tiga negara Eropa - pihak dalam perjanjian nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - sejauh ini gagal untuk memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian penting dan mengimbangi dampak sanksi AS, yang diberlakukan kembali pada Iran setelah AS menarik diri dari kesepakatan pada Mei 2018."E3 harus berhenti menyelamatkan muka publik & mengumpulkan keberanian untuk menyatakan secara publik apa yang mereka akui secara pribadi: kegagalan mereka untuk memenuhi bahkan tugas JCPOA sendiri karena impotensi total dalam menentang intimidasi AS," tweet Zarif pada hari Jumat (19/6)."Di belakang fasad, E3 adalah aksesori untuk Trump & Netanyahu - & tidak dalam posisi untuk menasihati Iran," tambahnya.Republik Islam menolak setiap tuduhan tidak bekerjasama dengan IAEA, bersikeras bahwa dia siap untuk menyelesaikan perbedaan yang berpotensi besar dengan IAEA.Sebelumnya pada hari itu, Kazem Gharib Abadi, perwakilan permanen Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina, memuji upaya yang dilakukan terutama oleh Rusia dan China, yang keberatan dengan "jalan tidak konstruktif" yang diambil terhadap Iran dengan memilih menentang resolusi.Resolusi IAEA disahkan oleh 25 suara mendukung, dua menentang, dan tujuh abstain.[IT/r]