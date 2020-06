‘Hentikan Pendanaan PBB'? Badan Dunia Dikecam setelah Tweeting Mendukung Antifa

Antifa activists fly flags during a protest in Warren, Michigan.JPG

IslamTimes - Sebuah tweet dari Jenewa yang menentang pemerintah AS yang menggambarkan Antifa sebagai organisasi teroris domestik telah memprovokasi seruan untuk menghentikan dana PBB dan tuduhan bahwa PBB mendukung kelompok itu.

"Para ahli Hak Asasi Manusia PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan baru-baru ini oleh Jaksa Agung AS yang menggambarkan [Antifa] dan aktivis anti-fasis lainnya sebagai teroris domestik, mengatakan hal itu merusak hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di negara ini," kantor PBB di Jenewa, rumah bagi Dewan Hak Asasi Manusia, mentweet pada hari Jumat (19/6), disertai dengan foto spanduk Antifa.Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan tentang siapa para ahli ini, atau apakah ini adalah posisi resmi Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah badan yang secara demonstratif AS tinggalkan pada Juni 2018, mengutip kritiknya terhadap Zionis Israel.Tweet yang tidak biasa itu dengan cepat menarik kontroversi atas dukungan nyata PBB terhadap Antifa, yang para aktivis bertopengnya telah berulang kali berselisih dengan kaum konservatif dan polisi di jalan-jalan AS selama beberapa tahun terakhir, termasuk selama protes dan kerusuhan baru-baru ini."Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan kelompok ekstremis internasional yang telah melakukan serangan pemberontakan dengan kekerasan di seluruh Amerika Utara dan Eropa," tweeted jurnalis Jack Posobiec dari OAN, menambahkan "Antifa tidak ada dan PBB juga mendukung mereka."Wartawan Drew Holden mengemukakan pujian kantor Jenewa untuk China, menambahkan bahwa alih-alih menggunduli polisi, AS harus "berhenti mendanai PBB."Yang lain tidak peduli dengan kata-kata, sebaliknya berbagi meme tumpukan kotoran untuk menunjukkan pendapat mereka tentang pendapat PBB."Berani-beraninya Anda menggunakan PBB untuk mempromosikan organisasi jahat semacam itu," kata sebuah pakaian Inggris yang mengecam 'propaganda BBC', sambil mencatat bahwa Antifa "sama jahatnya dengan Fasisme Jerman tahun 1930-an."Tweet Jenewa PBB datang setelah Komisi Hak Asasi Manusia PBB meminta laporan tentang "rasisme sistemik" dan pelanggaran polisi terhadap orang-orang keturunan Afrika, dalam resolusi yang tidak berani menyebut nama AS.Aktivis yang tidak senang ini di American Civil Liberties Union, yang menyatakan bahwa PBB "perlu melakukan tugasnya - tidak diintimidasi karena melakukannya - dan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat.""Negara ini harus menghadapi pengawasan global yang independen atas penindasannya terhadap orang kulit hitam," kata Jamil Dakwar, direktur Program Hak Asasi Manusia ACLU.[IT/r]