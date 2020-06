Laporan: Trump Bertanya Apakah Bolton Akan Masuk Penjara

US President Donald Trump and his ex-national security adviser John Bolton.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah bertanya di lingkaran dalam Gedung Putih apakah mantan penasihat keamanan nasionalnya John Bolton, yang akan merilis sebuah buku tentang tugasnya di pemerintahan Trump, terikat penjara, tiga sumber dengan pengetahuan dari percakapan tersebut kepada Daily Beast.

"Apakah kamu pikir dia akan masuk penjara karena ini?" Trump mengatakan, menurut salah satu yang dikutip oleh publikasi ini.Memoar itu, berjudul "The Room Where It Happened" dan karena melihat hari yang cerah pada hari Selasa, telah memicu kehebohan besar, dengan beberapa mendukung klaim Bolton tentang fokus "satu-satunya" Trump pada pemilihan ulang, dan yang lain menggambarkan mantan ajudannya sebagai seorang pejabat yang tidak puas hanya ingin membalas dendam.Di West Wing, buku Bolton disebut sebagai "kebohongan", dengan kutipan yang sudah diterbitkan oleh beberapa outlet berita yang menyebabkan penghalang untuk pekerjaan yang lengkap.Pada hari Kamis, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan untuk menghentikan buku Bolton dari memukul pasar dengan alasan bahwa memoar itu dapat berisi informasi rahasia.Beberapa jam kemudian, Sekretaris Negara Mike Pompeo, yang juga disebutkan dalam memoar Bolton, mengeluarkan pernyataan, di mana ia menjuluki Bolton sebagai "pengkhianat yang merusak Amerika dengan melanggar kepercayaan sakralnya dengan rakyatnya."[IT/r]