AS Mengancam UEA dengan Sanksi atas Pemulihan Hubungan Suriah

James Jeffrey, State Department special representative for Syria.jpg

IslamTimes - AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Uni Emirat Arab ketika Abu Dhabi terus berupaya untuk menormalkan hubungan dengan pemerintah Suriah.

Perwakilan Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah James Jeffrey mengeluarkan peringatan itu saat konferensi pers mengenai langkah-langkah ekonomi ‘anti-Suriah’ Washington yang baru-baru ini diberlakukan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Suriah, yang membuat daftar hitam 39 entitas dan individu, termasuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dan istrinya Asma.Jeffrey mengatakan AS tidak akan mengecualikan UEA dari tindakan koersifnya jika melanggar Undang-Undang Caesar."Siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik di UEA atau di negara lain ... dapat menjadi sasaran sanksi ini," kata Jeffrey.Duta AS juga menegur Abu Dhabi karena kebijakan pemulihan hubungan dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad, menyebut pembukaan kembali kedutaan UEA di Damaskus sebagai "ide buruk.""UEA tahu bahwa kami benar-benar menolak bahwa negara-negara mengambil langkah seperti itu," tambahnya.Undang-undang Caesar mulai berlaku pada hari Rabu, enam bulan setelah ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, yang menargetkan individu dan bisnis di mana saja di dunia yang beroperasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian Suriah.Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk sanksi Amerika sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran mencolok hukum internasional yang menargetkan mata pencaharian warga Suriah."[IT/r]