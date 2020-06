Pompeo: Voting PBB Mengutuk Rasisme di AS adalah 'Kemunafikan'

Mike Pompeo. US Secretary of State..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Sabtu (20/6), satu suara Dewan HAM PBB mengecam rasisme "sama dengan kemunafikan".

Pompeo membela diskusi baru-baru ini tentang hubungan ras di Amerika sebagai "tanda demokrasi yang sehat", dan mengatakan dewan harus fokus pada apa yang disebutnya "perbedaan ras sistemik" di negara-negara anggota seperti Kuba dan China."Keputusan dewan untuk memilih resolusi kemarin yang berfokus pada kepolisian dan ras di AS menandai penurunan baru," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.Dewan mengambil pemungutan suara setelah perdebatan yang dipicu oleh protes di AS dimana telah dipicu oleh kematian warga Afrika-Amerika George Floyd oleh polisi.Namun, penyebutan khusus tentang rasisme dan kebrutalan polisi di AS telah dihapus.Ini memicu kemarahan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang menuduh Washington dan sekutunya melakukan lobi besar-besaran untuk merevisi teks - sebuah tuduhan yang ditolak oleh misi AS di Jenewa.Amerika Serikat, yang telah mengeluhkan dipilih dalam teks awal, menarik diri dari dewan pada tahun 2018 dan tidak hadir pada hari Jumat.Dalam pernyataannya hari Sabtu, berjudul "Tentang Kemunafikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata Pompeo, diskusi di AS tentang ras setelah kematian Floyd "adalah tanda kekuatan dan kedewasaan demokrasi kita.""Jika Dewan serius melindungi hak asasi manusia, ada banyak kebutuhan sah untuk perhatiannya, seperti kesenjangan rasial sistemik di tempat-tempat seperti Kuba, Cina dan Iran," katanya."Jika Dewan jujur, itu akan mengakui kekuatan demokrasi Amerika dan mendesak rezim otoriter di seluruh dunia untuk memodelkan demokrasi Amerika dan untuk memegang negara mereka dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang sama tinggi yang kita orang Amerika terapkan pada diri kita sendiri," tambah Pompeo.[IT/r]