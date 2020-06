Laporan: China Sedang Rencanakan Serangan Ala ‘PEARL HARBOR' di Jaringan Listrik AS

US shelter.JPG

IslamTimes - Beijing mungkin merencanakan serangan pertama ke AS, yang akan menargetkan jaringan listrik negara itu dengan pulsa elektromagnetik besar (EMP), sehingga menyebabkan pemadaman besar-besaran, sebuah laporan baru memperingatkan.

Sebuah analisis terhadap dugaan rencana serangan China baru-baru ini dirilis oleh Satuan Tugas EMP tentang Tanah Air dan Keamanan Nasional - sebuah organisasi non-pemerintah dengan tujuan yang dinyatakan untuk menyatukan "warga negara, insinyur, pakar lapangan, dan lainnya" untuk memperkuat kekuatan Amerika.Menurut laporan itu, yang ditulis oleh direktur eksekutif kelompok itu Peter Pry, China tidak akan menghindar dari meluncurkan serangan nuklir pertama terhadap Amerika Serikat, meskipun mengklaim terikat oleh kebijakan 'No First Use' (NFU). Pry menolak jaminan ini hanya gertak sambal.Kebijakan 'Tidak Menggunakan Pertama' semata-mata “tidak tahan terhadap uji akal sehat,” Pry berargumen, menunjukkan bahwa kemampuan peringatan dini China jauh di belakang kemampuan Rusia dan AS, memangkas peluangnya untuk mendapatkan tit-for- serangan tat.China pertama kali menolak gagasan menggunakan senjata nuklir kecuali menyerang kembali pada 1960-an, sementara Uni Soviet mengikutinya pada awal 1980-an. Amerika Serikat, sebaliknya, telah menolak untuk mengadopsi kebijakan yang sama, bersikeras pada "hak" untuk memata-matai musuh-musuhnya jika konflik pecah.Menurut laporan itu, Beijing berencana hendak menghantam AS dengan senjata EMP yang akan menghancurkan jaringan listrik negara itu, membuatnya menjadi kekacauan dan memfasilitasi serangan habis-habisan. Persenjataan "Super-EMP" dikembangkan di China "berdasarkan informasi desain yang dicuri dari laboratorium senjata nuklir AS," duga Pry. AS, serta Uni Soviet, menguji perangkat tersebut pada 1960-an.EMP menggunakan hulu ledak nuklir hasil rendah, yang dirancang khusus untuk memaksimalkan emisi elektromagnetik daripada kekuatan destruktif fisik, tetapi China mengklasifikasikannya sebagai senjata cyber, laporan itu mengklaim.[IT/r]