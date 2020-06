Iran Mengetuk 'Keheningan’ Eropa atas Penindasan AS terhadap Aksi Damai

US state patrol officers stand by a sheriff armored vehicle.jpg

IslamTimes - Iran mengecam negara-negara Eropa karena menutup mata terhadap tindakan keras AS yang sedang berlangsung terhadap demonstrasi anti-rasisme yang damai, dengan mengatakan "keheningan yang memekakkan telinga" sama dengan kemunafikan.

Dalam sebuah pos di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (20/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi juga mengecam pemerintah AS karena menyangkal hak rakyatnya untuk bernafas."Sementara rezim AS menyangkal hak bernafas kepada rakyatnya sendiri & secara brutal menekan protes damai, 'keheningan yang memekakkan telinga' yang disebut sebagai juara hak asasi manusia di Eropa & di luar, menunjukkan, sekali lagi, ketidaktulusan mereka, kemunafikan & standar ganda," katanya.AS telah menyaksikan demonstrasi massa menentang kekerasan polisi dan diskriminasi rasial setelah kematian seorang pria Afrika-Amerika yang tidak diborgol di Minneapolis pada tanggal 25 Mei.George Floyd meninggal setelah seorang perwira polisi AS berlutut di lehernya selama lebih dari delapan menit meskipun dia meminta bahwa dia tidak bisa bernapas.Kematiannya, terekam dalam video, memicu protes jalanan di seluruh AS, yang disambut dengan tanggapan polisi yang semakin berat.Orang-orang di negara-negara Eropa tertentu juga turun ke jalan-jalan dalam solidaritas dengan aksi unjuk rasa AS dan menghancurkan patung dan monumen yang mengagungkan perbudakan dan kolonialisme.[IT/r]