Eric Trump Menyebut Demonstran Black Lives Matter 'Binatang'

Putra Presiden AS Donald Trump, Eric, telah melabeli parea pengunjuk rasa Black Lives Matter sebagai "binatang" di salah satu kampanye kampanye ayahnya di negara bagian Oklahoma, AS.Pria berusia 36 tahun, yang berbicara pada rapat umum yang jarang dihadiri di Tulsa pada hari Sabtu, mengklaim tidak ada keluarga selain Trump yang akan bekerja lebih keras untuk Amerika, dan bahwa ayahnya harus dipilih kembali untuk melindungi " tatanan moral negara ini. ""Kami akan memenangkan ini bersama," kata Eric depan kerumunan warga. “Kami akan menjaga tatanan moral negara ini, karena ketika Anda menonton omong kosong di TV, ketika Anda melihat hewan-hewan ini benar-benar mengambil alih kota-kota kita, membakar gereja, ini bukan Amerika. Bukan itu yang dilakukan orang Amerika. "Anak ketiga dan putra kedua Trump mengklaim bahwa para pengunjuk rasa mewakili "bagian terkecil dari masyarakat AS, dan bahwa mayoritas orang Amerika" tidak menyukai perilaku semacam itu. "Eric juga berjanji untuk bekerja melindungi kebebasan beragama dan Amandemen Kedua, yang menetapkan bahwa hak orang Amerika untuk memegang dan membawa senjata tidak boleh dilanggar.Temuan jajak pendapat baru-baru ini oleh FOX News menunjukkan bahwa kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe memimpin Trump dengan margin 50-38 persen, keunggulan 12 poin yang signifikan secara statistik dan naik dari 8 poin pimpinan Biden bulan lalu.Pemerintahan Trump mendapat kecaman atas tanggapan mereka terhadap putaran terakhir protes Black Lives Matter, yang dipicu oleh pembunuhan brutal warga Afrika-Amerika George Floyd yang tidak bersenjata dalam tahanan polisi AS bulan lalu.(IT/TGM)