Coronavirus: Brasil Menjadi Negara Kedua yang Melewati 50.000 Kematian

IslamTimes - Brasil telah menjadi negara kedua, setelah AS, yang mendaftarkan lebih dari 50.000 kematian karena Covid-19.

Itu terjadi di tengah meningkatnya keresahan politik dan hanya beberapa hari setelah negara itu mengkonfirmasi lebih dari satu juta infeksi coronavirus.Para ahli memperingatkan bahwa puncak wabah di Brasil masih beberapa minggu lagi.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencatat peningkatan satu hari terbesar dalam kasus global, dengan sebagian besar infeksi baru di Amerika.Keputusan Presiden sayap kanan Brasil Jair Bolsonaro untuk menentang penutupan dan fokus pada ekonomi sangat memecah belah.Dua menteri kesehatan - keduanya dokter - telah mengundurkan diri ketika kematian dan infeksi melonjak.Pada hari Minggu (21/6), kementerian kesehatan Brazil mengumumkan bahwa 641 kematian telah didaftarkan dalam 24 jam terakhir, menjadikan totalnya menjadi 50.617. Selama periode yang sama juga terdaftar lebih dari 17.000 infeksi baru.Hanya AS yang secara keseluruhan lebih buruk, dengan 2,2 juta kasus dan hampir 120.000 kematian.Brasil baru-baru ini mencatat sekitar 1.000 kematian per hari, meskipun angka pada akhir pekan cenderung lebih rendah. Banyak ahli percaya kurangnya pengujian secara nasional - beberapa dari mereka mengatakan levelnya 20 kali lebih sedikit dari yang dibutuhkan - menunjukkan angka keseluruhan bisa jauh lebih tinggi.Secara regional, WHO mengatakan bahwa, dari 183.000 kasus baru yang dilaporkan secara global dalam 24 jam, lebih dari 60% berasal dari Amerika Utara dan Selatan.Meksiko, Peru, dan Chili mengalami pukulan yang sangat buruk, selain dari AS, dan pada hari Minggu Argentina meluluskan 1.000 kematian.Amerika Latin dan Karibia sekarang memiliki lebih dari dua juta infeksiTerlepas dari ancaman virus, ribuan pendukung dan penentang Bolsonaro turun ke jalan dalam demonstrasi saingan pada hari Minggu (21/6).Polisi di ibukota, Brasilia, memisahkan kelompok-kelompok saingan ketika mereka berbaris di luar gedung Kongres dan Mahkamah Agung. Seorang pengunjuk rasa anti-Bolsonaro di sana, Nilva Aparecida, mengatakan kepada AFP: “[Kami di sini] untuk membela demokrasi dan meminta Bolsonaro pergi. Presiden yang merebut kekuasaan rakyat dan hari ini melakukan kekejaman. Dia tidak pantas memerintah negara kita. "Pertemuan besar lainnya terjadi di São Paulo dan Rio de Janeiro.Penentang Bolsonaro juga menyerukan agar dia dimakzulkan di tengah krisis politik yang berkembang. Dia sedang diselidiki karena diduga berusaha mengganggu polisi karena motif politik, yang dia bantah, sementara Mahkamah Agung melakukan dua penyelidikan terpisah ke sekutunya.Pada hari Kamis, seorang mantan pembantu dan teman keluarga ditangkap setelah dituduh melakukan korupsi.Pendukung Bolsonaro mengatakan Kongres dan Mahkamah Agung sedang mencoba untuk mengekang kekuasaannya.Bolsonaro telah secara terbuka tidak setuju dengan saran dari kementerian kesehatannya sendiri, dengan alasan bahwa dampak ekonomi dari penguncian akan lebih merugikan daripada dampak kesehatan dari virus itu sendiri, dan dia mempertahankan dukungan kuat dari para pendukungnya.Beberapa negara bagian dan kota telah mengadopsi tindakan mereka sendiri. Setelah berbulan-bulan pembatasan, beberapa perlahan-lahan diangkat, meskipun tingkat infeksi tetap tinggi.Masih ada kekhawatiran bahwa sistem kesehatan tidak akan mampu mengatasinya di beberapa tempat, dan bahwa penyakit ini menyebar lebih cepat di lingkungan yang terpencil dan daerah terpencil, seperti masyarakat asli, di mana akses ke perawatan yang memadai sulit.[IT/r]