Pembicaraan Senjata AS dan Rusia Dimulai dengan Sedikit Harapan Kesepakatan

IslamTimes - Amerika Serikat dan Rusia bertemu Senin (21/6) di Wina untuk membicarakan kesepakatan senjata nuklir besar terakhir mereka dengan latar belakang meningkatnya ketegangan dan perbedaan mengenai apakah mereka melihat masih ada nilai dalam pengendalian senjata.

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa China harus terlibat dalam perundingan tentang START Baru, perjanjian yang membatasi hulu ledak nuklir AS dan Rusia, karena dia mengatakan hingga saat ini Beijing telah memiliki izin bebas untuk melakukan seperti yang dia suka dalam mengembangkan sistem senjata.China tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik, memberikan alasan baru bagi Washington, meskipun para kritikus mengatakan AS menemukan bahwa tongkat yang berguna untuk mengalahkan saingannya yang semakin besar.Delegasi tidak membuat pernyataan ketika mereka tiba pada pukul 8:30 pagi (0630 GMT) di Istana Niederoesterreich di ibu kota Austria tempat pembicaraan berlangsung.Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata yang bermarkas di Washington, mengatakan desakan untuk memasukkan China menunjukkan bahwa pemerintahan Trump tidak serius tentang suatu kesepakatan."Satu-satunya kesimpulan yang saya dapat lakukan adalah bahwa ... pemerintahan Trump (tidak) bermaksud untuk memperpanjang START Baru dan berusaha untuk menunjukkan ketertarikan China dalam pembicaraan kontrol senjata trilateral sebagai alasan sinis untuk memungkinkan START Baru berakhir," kata Kimball.Trump telah membatalkan beberapa traktat dengan Rusia - pada overflight dan pada pasukan nuklir jarak menengah.Duta Besar AS Marshall Billingslea dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov tetap membahas masa depan perjanjian START Baru, yang disepakati pada 2010 dan berakhir pada Februari 2021.Itu menyisakan sedikit waktu untuk memperbarui kesepakatan yang rumit, apalagi merundingkan perjanjian baru yang melibatkan Cina, terutama dengan pemilihan presiden November mendatang.Perjanjian saat ini membatasi masing-masing pihak untuk 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan.Gudang senjata nuklir China berkembang pesat tetapi masih jauh lebih kecil daripada AS dan Rusia.Berbicara selama akhir pekan, Ryabkov mengecilkan prospek ketika dia mengatakan bahwa sementara itu "benar dan logis" untuk menyetujui perpanjangan, masa depan dunia tidak semata-mata bergantung padanya.Kebuntuan atas START Baru dan runtuhnya perjanjian kontrol senjata nuklir lainnya “menunjukkan bahwa era perjanjian kontrol senjata nuklir bilateral antara Rusia dan AS mungkin akan segera berakhir,” kata Shannon Kile dari Stockholm International Peace Research Institute.Menurut penelitian terbaru lembaga itu, Rusia memiliki 6.375 hulu ledak nuklir, termasuk yang tidak dikerahkan, dan Amerika Serikat memiliki 5.800.China berada di urutan ketiga dengan 320 hulu ledak.Song Zhongping, seorang analis pertahanan di Beijing, mengatakan China akan menyimpan 2.000 hulu ledak di gudangnya, yang perhatian utamanya adalah melawan Amerika Serikat.[IT/r]