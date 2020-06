Bolton: Trump Memberikan Dukungan untuk Aksi Militer Israel Melawan Iran

Former US National Security Adviser John Bolton stands alongside US President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan Presiden Donald Trump memberi lampu hijau pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang Iran, dan menjanjikan dukungannya untuk tindakan militer semacam itu.

Menurut naskah yang bocor dari bukunya yang akan datang, Bolton mengatakan Trump telah menjanjikan dukungannya untuk aksi militer Zionis Israel dalam pembicaraan langsung dengan Netanyahu."Di Iran, saya mendesak agar dia [Trump] maju terus untuk menarik diri dari perjanjian nuklir dan menjelaskan mengapa penggunaan kekuatan terhadap program nuklir Iran mungkin merupakan satu-satunya solusi yang bertahan lama," kata Bolton dalam bukunya "The Room Where It Happened" : A White House Memoir" yang akan dirilis Selasa (23/6)."'Anda memberi tahu Bibi [Netanyahu] bahwa jika dia menggunakan kekuatan, saya akan mendukungnya. Saya mengatakan kepadanya, tetapi Anda mengatakannya lagi,' kata Trump, tidak digerakkan oleh saya," tambah Bolton.Menurut Bolton, menantu presiden AS Jared Kushner memblokir panggilan telepon dari Netanyahu ke Trump musim panas lalu ketika perdana menteri Zionis Israel ingin mendesaknya agar tidak bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.Trump dilaporkan ingin bertemu dengan diplomat top Iran di sela-sela konferensi G7 di Biarritz, Prancis, tetapi Zarif menolaknya.“Trump bertanya kepada [Mick] Mulvaney dan Kushner apa yang mereka pikirkan. Mulvaney setuju dengan saya, tetapi Kushner mengatakan dia akan mengadakan pertemuan itu karena tidak ada ruginya, ”tulis Bolton, yang menentang pertemuan itu.Bolton mengatakan Kushner kemudian secara aktif memblokir hubungan Netanyahu dan Trump untuk membahas masalah ini.[IT/r]