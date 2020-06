Trump Terbuka untuk Bertemu dengan Maduro Venezuela

Venezuelan President Nicolas Maduro dan US President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Dalam pembukaan yang jelas untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump telah menyarankan bahwa dia terbuka untuk bertemu dengan pemimpin Amerika Latin, juga mengirimkan sinyal kepercayaannya yang memudar pada pemimpin oposisi Juan Guaido.

Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada hari Minggu (21/6), Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan rekan Venezuela-nya.“Saya mungkin akan memikirkan itu. ... Maduro ingin bertemu. Dan saya tidak pernah menentang pertemuan," kata Trump kepada situs berita online Axios dari kantor Oval pada hari Jumat.Sampai sekarang, pemerintahan Trump telah menempuh kebijakan garis keras berkenaan dengan Caracas, menjatuhkan beberapa putaran sanksi yang melumpuhkan terhadap negara Amerika Latin yang kaya minyak itu dengan tujuan menggulingkan Maduro dan menggantikannya dengan Guaido.Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump telah memberikan tekanan pada Maduro dengan mendakwa pemimpin kiri sebagai "penyelundup narkotika" dan menawarkan "hadiah" 15 juta dolar untuk penangkapannya.Sementara itu, Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada tahun 2019 dan melancarkan kudeta yang gagal dengan dukungan Washington dan sejumlah tentara jahat, telah gagal merebut kendali pemerintah Venezuela meskipun mendapat dukungan dari AS dan puluhan orang. negara-negara lain.Analis mengatakan komentar Trump baru-baru ini menandakan kepercayaan presiden yang menurun terhadap Guaido.Ditanya apakah dia menyesal telah memberikan dukungan di belakang figur oposisi, Trump awalnya berkata, "Tidak terlalu," tetapi kemudian melanjutkan dengan mengatakan, "Saya bisa hidup dengan itu atau tanpa itu, tetapi saya sangat tegas terhadap apa yang terjadi di Venezuela. "Trump mengatakan bahwa pada titik ia membuat keputusan, “Saya pikir saya tidak perlu mendukung, tetapi saya katakan - beberapa orang yang menyukainya, beberapa orang tidak. Saya baik-baik saja dengan itu. ... Saya pikir itu tidak berarti apa-apa. "Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton, dalam bukunya yang akan dirilis ke publik pada hari Selasa, menulis bahwa Trump memandang Guaido sebagai "anak yang lemah yang tidak memiliki apa yang diperlukan", sementara ia menggambarkan Maduro sebagai "pemimpin negara yang kuat, cerdas, dan tangguh.”Menurut jaringan televisi Venezuela Telesur, Guaido terbukti lebih menjadi masalah daripada seseorang yang dapat memfasilitasi rencana Washington untuk menggulingkan Maduro dan pemerintahnya."Anggota parlemen telah terlibat dengan plot pencucian uang, skandal korupsi internasional, hubungan dengan kelompok-kelompok paramiliter, dan bahkan upaya baru-baru ini digagalkan untuk memulai kudeta yang dipimpin oleh tentara bayaran AS," tambah situs web jaringan itu.Bolton juga menulis dalam buku berjudul "The Room Where It Happened" bahwa Trump percaya AS dapat memiliki Venezuela, mengatakan kepada penasihatnya bahwa akan "keren" untuk menyerang negara Amerika Latin penghasil minyak, namun miskin.Tekanan ekonomi AS pada Venezuela telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan rakyat di negara itu.[IT/r]