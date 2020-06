Penasihat Pemimpin Mengesampingkan Segala Kemungkinan Pembicaraan Dengan Trump

IslamTimes- "Trump bukan presiden tetapi penjahat dan tindakan apa pun di perairan Teluk Persia oleh AS akan menerima tanggapan habis-habisan Iran," kata mantan menteri pertahanan Iran itu.

Seorang penasihat militer untuk Pemimpin Revolusi Islam mengatakan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat.Berbicara kepada Aljazeera, Brigadir Jenderal Hossein Dehghan menyoroti bahwa Donald Trump adalah 'penjahat'."Trump bukan presiden tetapi penjahat dan tindakan apa pun di perairan Teluk Persia oleh AS akan menerima tanggapan habis-habisan Iran," kata mantan menteri pertahanan Iran itu.Dia juga mengesampingkan kemungkinan perundingan mengenai program rudal Iran, menambahkan bahwa Iran akan melanjutkan kebijakan regionalnya.Trump memicu ketegangan dengan Iran lebih awal setelah menjabat dengan menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA. Dia kembali menjatuhkan sanksi keras sepihak terhadap Iran dengan harapan akan mencapai kesepakatan baru dengan Teheran. Iran telah menekankan bahwa tidak akan ada babak baru pembicaraan dengan AS kecuali jika kembali ke JCPOA dan menghormati komitmennya. Juga, Iran sekarang menganggap Trump sebagai 'teroris' dan kriminal setelah dia memerintahkan pembunuhan pejabat militer Iran Letnan Jenderal Ghasem Soleimani pada Januari 2020.(IT/TGM)