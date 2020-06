Bolton: Iran Memiliki Yellowcake Uranium, Menggemakan Klaim Palsu yang Menyebabkan Perang Irak

John Bolton, Former US National Security Advisor.jpg

IslamTimes - Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengklaim agen-agen Zionis Israel menemukan "yellowcake uranium" di Iran pada 2018, menyalurkan intelijen yang didiskreditkan yang digunakan oleh pemerintahan George W. Bush untuk membenarkan invasi ke Irak.

Mossad Zionis Israel mengambil "uranium yang diproses oleh manusia" yang merupakan "mungkin yellowcake (uranium oksida dalam bentuk padat)" selama "serangan berani terhadap arsip nuklir Iran" pada tahun 2018, tulisan dalam memoar administrasi Trump yang kontroversial, The Room Where It Happened'.Penemuan itu, dugaan Bolton, dibuktikan ketika Badan Energi Atom Internasional kemudian melakukan inspeksi di situs Turquzabad Iran. Media Zionis Israel membunyikan klaim yang samar-samar dan tidak terverifikasi itu selama akhir pekan, menerbitkan kutipan-kutipan terpilih dari buku itu.Bolton bersikeras penemuan itu "bisa menjadi bukti bahwa Iran tetap menghidupkan 'rencana Amad' untuk senjata nuklir setelah itu seharusnya berakhir pada tahun 2004."Namun, terlepas dari klaim liar yang dilontarkan terhadap Tehran oleh PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato teatrikalnya setelah serangan itu, IAEA membantah Tel Aviv telah menemukan bukti yang akan mengubah pemahaman internasional tentang kegiatan nuklir Iran.Menteri luar negeri Iran Javad Zarif, sementara itu, menuduh Netanyahu sengaja menyesuaikan pidatonya untuk memberikan pemerintahan Trump alasan untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA - yang dilakukannya, yang sangat menyenangkan bagi Bolton.Bolton telah mendorong perang dengan Republik Islam selama bertahun-tahun. Demikian juga Netanyahu, yang telah mengklaim sejak 1992 bahwa bom nuklir Iran sudah dekat dan telah berusaha meyakinkan AS untuk berbagi pandangannya sejak saat itu.[IT/r]