Sanksi AS Terhadap Negara-negara Sasaran Bermaksud Untuk Menghancurkan Mereka Tanpa Invasi

Mantan diplomat dan komentator politik AS J. Michael Springmann mengatakan, sanksi AS "sama sekali tidak rasional" terhadap Iran, Venezuela, dan Kuba, mereka berniat untuk menghancurkan negara-negara sasaran tanpa invasi.Springmann membuat pernyataan dalam wawancara telepon dengan Press TV pada hari Selasa setelah Amerika Serikat mengusulkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan embargo senjata 2015 terhadap Iran akan diperpanjang.Permintaan AS kepada Dewan Keamanan, di mana Iran disalahkan atas serangan 2019 terhadap fasilitas minyak Saudi, mengklaim bahwa mengangkat embargo senjata dapat memiliki "implikasi besar" bagi keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.Springmann mengatakan bahwa AS ingin menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran karena "sanksi sebelumnya tidak berhasil."Upaya Amerika untuk membuat lebih banyak sanksi terhadap Iran menggunakan PBB dan dugaan PBB bahwa senjata yang dibuat oleh Iran ditemukan di reruntuhan kilang minyak di Arab Saudi dan penerapan di tempat lain tampaknya tanpa dasar nyata. ," ungkapnya.(IT/TGM)