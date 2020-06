Sebuah Roket Mendarat di Bandara Internasional Baghdad

Islam Times - Sebuah roket tipe Katyusha menghantam area di dalam Bandara Internasional Baghdad, Irak, pada Senin 22 Juni malam waktu setempat. Menurut keterangan beberapa sumber keamanan Irak, hantaman roket tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Dikutip dari Kurdistan24, Selasa 23 Juni 2020, roket tersebut diduga diluncurkan dari Abu Ghraib, area yang berjarak sekitar 32 kilometer dari Baghdad.Pada 15 Juni, tiga roket Katyusha menghantam area dekat bandara Baghdad. Serangan roket saat itu juga tidak menimbulkan korban jiwa.Kamis kemarin, empat roket Katyusha mendarat di Green Zona, sebuah zona tempat berdirinya kompleks diplomatik dan gedung pemerintahan. Serangan kala itu merupakan kali kelima dalam 10 hari terakhir.Serangan roket semacam itu biasanya ditembakkan dari peluncur yang telah dimodifikasi, dan jarang menimbulkankorban jiwa. Namun berlanjutnya serangan semacam itu telah menjadi sumber kekhawatiran bagi misi diplomatik asing di Irak.Hingga sejauh ini, belum ada grup yang mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian serangan roket di Baghdad.Dua pekan lalu, serangan roket menghantam sebuah pangkalan militer Irak di wilayah utara Baghdad. Roket tidak mengenai pasukan Amerika Serikat yang bersiaga di pangkalan tersebut.Pasukan keamanan Irak dan pejabat koalisi pimpinan AS mengatakan sebuah roket mendarat di pangkalan militer Taji, tapi tidak menimbulkan kerusakan apapun.Terdapat pula laporan lain mengenai mendaratnya dua roket tipe Katyusha di pangkalan militer Taji. Pejabat koalisi mengonfirmasi dua roket itu jatuh di luar area tempat pasukan AS berada.Rangkaian serangan roket terjadi setelah Baghdad dan area sekitarnya relatif tenang selama beberapa pekan.Sejak Oktober 2019, sedikitnya 30 serangan telah ditujukan kepada pasukan atau diplomat AS. Rangkaian serangan itu memperburuk hubungan antara Baghdad dan Washington. [IT/Onh/Medcom]