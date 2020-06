PM Yordania: Akta Caesar Tidak Akan Mempengaruhi Ikatan Amman-Damaskus

Omar al-Razzaz, Jordanian PM.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Yordania Omar al-Razzaz mengatakan bahwa sanksi AS tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Yordania dan Suriah.

Merujuk pada ‘Caesar Act’ AS untuk memberikan sanksi kepada Suriah, al-Razzaz mengatakan pada hari Senin (22/6) bahwa bahan dasar dan barang akan terus dipertukarkan antara Suriah dan Yordania.Al-Razzaz lebih lanjut mengatakan bahwa Jordan mempertimbangkan peluang untuk perdagangan bilateral dengan Suriah.Kongres AS mengesahkan Hukum Caesar pada 2019 dan memberlakukannya sejak awal Juni.Sanksi AS terhadap Suriah dalam bentuk yang disebut 'Caesar Act' menargetkan 39 pejabat dan tokoh Suriah termasuk Presiden Bashar al-Assad dan istrinya.[IT/r]