Akta Caesar AS Pintu Masuk untuk Kembalinya Teroris ke Suriah

Walid Al-Moallem, Syrian Foreign Minister during a press conference in Damascus.jpeg

Islam Times - Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Moallem menekankan pada hari Selasa (23/6) bahwa target sebenarnya di balik Caesar Act AS adalah membuka pintu bagi kembalinya terorisme seperti kasus yang terjadi pada tahun 2011.

Selama konferensi pers di Damaskus, Al-Moallem mengecam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Duta AS untuk Suriah James Jeffrey atas pernyataan mereka tentang Undang-Undang Caesar.“Pernyataan mereka menegaskan bahwa mereka adalah paduan suara pembohong karena mereka yang menginginkan kepentingan rakyat Suriah tidak berkonspirasi menentang mata pencaharian mereka," katanya seperti dikutip oleh kantor berita SANA."Tindakan Caesar adalah 'hukum putus asa', terutama setelah kemenangan diraih oleh Suriah," Al-Moallem menegaskan.“Rakyat Suriah adalah satu-satunya yang akan memutuskan masa depan mereka dan Presiden AS Donald Trump, Pompeo dan Jeffrey tidak berhak membicarakannya,” katanya.Diplomat tinggi Suriah mengatakan bahwa Damaskus terbiasa berurusan dengan sanksi sepihak yang diberlakukan di negara itu sejak 1978 dengan judul yang berbeda, mencapai apa yang disebut tindakan Caesar.Al-Moallem, yang juga wakil PM, menyerukan untuk mengubah tindakan AS menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi nasional dan mencapai swasembada, memperdalam koordinasi dengan teman dan sekutu di semua bidang.Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa perang Suriah melawan terorisme tidak akan berhenti.FM Suriah bertanya-tanya apakah perilaku AS terhadap Suriah mengalir demi kepentingan rakyat Suriah."Pasukan AS diposisikan di dekat sumur minyak. Mereka membakar ladang gandum. Mereka juga mengancam negara-negara sahabat yang ingin berkontribusi pada proses rekonstruksi di Suriah. Apakah ini melayani kepentingan Suriah? "Dia menegaskan, sementara itu, bahwa “Washington berinvestasi dalam terorisme, dan buktinya adalah mereka membawa para pemimpin teroris Deash ke Irak, dan mendukung Jabhat al-Nusra dan rezim Turki dalam agresi terhadap Suriah, sehingga mereka berbohong ketika berbicara tentang kepentingan rakyat Suriah. "Di sisi lain, Al-Moallem menyuarakan tekad Suriah untuk mendukung rakyat Palestina dan menolak rencana pendudukan Zionis Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah dari Tepi Barat.AS membela kepentingan Zionis Israel, tetapi penarikannya dari wilayah itu tidak bisa dihindari, tambahnya.Al-Moallem menegaskan kembali sikap Damaskus terhadap Turki, dengan mengatakan: "Turki menduduki wilayah-wilayah Suriah dan pelajaran sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang berjuang demi kebebasan dan kedaulatan mereka akan menang pada akhirnya.Al-Moallem menekankan bahwa tidak ada pengecualian dalam apa yang disebut "Akta Kaisar" dan Amerika berbohong ketika mereka mengatakan itu tidak termasuk barang-barang medis dan makanan.“Rakyat Suriah tidak akan membiarkan siapa pun ikut campur dalam konstitusi mereka dan hanya akan menerima konstitusi nasional yang memenuhi aspirasi mereka,” kata al-Moallem.Dia mencatat bahwa Suriah mendukung Mesir untuk mendukung keamanan nasionalnya.Al-Moallem menggarisbawahi dukungan Suriah untuk tentara dan lembaga-lembaga nasional Libya dan ketajaman pada persatuan, integritas dan kedaulatan wilayah Libya.[IT/r]