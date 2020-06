Iran Tak akan Pernah Bernegosiasi dengan Trump

Islam Times- Ditanya tentang kemungkinan pembicaraan di masa depan antara Teheran dan Washington di bawah pemerintahan Trump, Dehqan mengatakan, "Iran tidak akan pernah terlibat dalam negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump, karena kami menganggapnya sebagai kriminal, bukan presiden."

Mantan menteri pertahanan Iran yang saat ini menasihati Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengenai urusan militer mengatakan Republik Islam tidak akan pernah bernegosiasi dengan Presiden AS Donald Trump, karena menganggapnya sebagai kriminal, bukan presiden.Hossein Dehqan membuat pernyataan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan Aljazeera, yang kutipannya dirilis pada hari Senin.Ditanya tentang kemungkinan pembicaraan di masa depan antara Teheran dan Washington di bawah pemerintahan Trump, Dehqan mengatakan, "Iran tidak akan pernah terlibat dalam negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump, karena kami menganggapnya sebagai kriminal, bukan presiden."Pernyataan Dehqan datang di latar belakangi pembunuhan komandan Garda Revolusi Islam (IRGC), Letnan Jenderal Qosem Soleimani, wakil komandan Unit Mobilisasi Populer Irak Abu Mahdi al-Muhandis, dan teman-teman mereka dalam serangan udara secara langsung. diperintahkan oleh Trump di luar Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Menyusul pembunuhan Jenderal IRGC, Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mencapai target "sangat penting" terkait dengan Iran jika Republik Islam melakukan pembalasan."... kami telah ... menargetkan 52 situs Iran (mewakili 52 sandera Amerika yang diambil oleh Iran bertahun-tahun lalu), beberapa di tingkat yang sangat tinggi & penting bagi Iran," tweeted Trump, merujuk pada insiden kedutaan AS 1979 di Teheran.(IT/TGM)