AS Menjatuhkan Sanksi Terhadap Kapten Tanker Bahan Bakar Iran

Pemerintah AS telah memperkenalkan sanksi baru terhadap kapten lima tanker Iran yang telah mengirim bahan bakar ke Venezuela bulan lalu.Sanksi itu datang ketika Iran mengirimkan sekitar 1,5 juta barel bahan bakar ke Venezuela yang bertentangan dengan sanksi AS terhadap kedua negara itu. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington akan melanjutkan pendekatan dan tekanan sepihak terhadap Iran dan Venezuela."Kapten-kapten ini, yang memimpin lima tanker berbendera Iran - CLAVEL, PETUNIA, FORTUNE, FOREST dan FAXON - mengirimkan komponen bensin dan bahan bakar ke Venezuela, dan sekarang ditambahkan ke dalam Daftar sanksi Orang-Orang Nasional dan Blok Tertutup OFAC (Daftar SDN)," Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Jalur Perkapalan Iran dan Perusahaan Tanker Nasional Iran.Washington telah mengancam akan mengambil tindakan terhadap perdagangan bebas antara Iran dan Venezuela.(IT/TGM)