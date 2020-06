Campur Tangan AS Terhadap Urusan Dalam Negeri China Merusak Stabilitas Internasional

IslamTimes- Wang Yi menegaskan kembali dukungan China untuk JCPOA dan merujuk suratnya baru-baru ini ke DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, "China setuju dengan tidak ada perubahan dalam artikel JCPOA dan Resolusi PBB 2231."

Menteri Luar negeri Iran Zarif dan timpalannya dari China Wang Yi, dalam konferensi video pada hari Rabu, membahas berbagai masalah termasuk perilaku unilateralis AS, kerja sama timbal balik, dan kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA ketika Zarif menyebut campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China sebagai ancaman bagi stabilitas internasional.Selama pembicaraan mereka, Zarif memuji perjuangan China melawan virus corona dan mengatakan kerja sama Iran-Cina dalam masalah ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan simpati satu sama lain.Dia menyatakan terima kasih atas bantuan pemerintah dan bangsa China untuk Iran selama pandemi.Mengacu pada hubungan strategis antara kedua belah pihak, ia berharap bahwa dokumen kerja sama komprehensif Iran-Cina akan ditandatangani dalam waktu dekat.Menteri Iran menyerukan alokasi fasilitas khusus untuk pedagang kedua negara di bawah wabah Covid-19.Dia mengutuk campur tangan AS dan beberapa negara barat dalam urusan dalam negeri China, menyebut sikap itu merupakan ancaman besar bagi stabilitas internasional.Menlu China menyambut saran Zarif untuk peningkatan transaksi perdagangan, bersumpah bahwa China akan mempelajari saran tersebut.Wang Yi menegaskan kembali dukungan China untuk JCPOA dan merujuk suratnya baru-baru ini ke DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, "China setuju dengan tidak ada perubahan dalam artikel JCPOA dan Resolusi PBB 2231.""Penarikan AS dari JCPOA tidak meninggalkan hak untuk itu untuk membuat dan mengubah mekanisme perjanjian."Kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya multilateralisme di antara negara-negara dunia dan dukungan untuk hak-hak internasional terhadap pendekatan unilateralis AS.(IT/TGM)