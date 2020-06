Iran dan China Berencana Fasilitasi Traveling

China and Iran delegations.png

Islam Times - Para menteri luar negeri Iran dan China membahas rencana untuk memfasilitasi perjalanan oleh para pelaku bisnis dari kedua negara di bawah bayang-bayang wabah coronavirus.

Sebagai bagian dari konsultasi terus-menerus antara Tehran dan Beijing, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan rekannya dari China Wang Yi mengadakan konferensi video pada hari Rabu (24/6) untuk membahas perkembangan dalam hubungan bilateral, peningkatan unilateralisme AS, dan status terbaru dari JCPOA.Dalam konferensi tersebut, Zarif menekankan pentingnya peningkatan ikatan perdagangan, dan mengusulkan membuat pengaturan khusus untuk memfasilitasi kunjungan oleh para pelaku bisnis dari kedua negara di bawah bayang-bayang coronavirus.Zarif juga memuji kinerja sukses China dalam perang melawan virus korona, menggambarkan dukungan timbal balik yang diberikan oleh kedua negara dalam hal ini sebagai peluang baru untuk menunjukkan hubungan, dan memuji pemerintah dan bangsa China atas bantuan mereka dalam pertempuran dengan COVID -19.Sementara itu, diplomat China berterima kasih kepada Iran karena menyatakan simpati dan membantu orang-orang China dalam perang melawan coronavirus.Lebih lanjut Zarif menyoroti hubungan komprehensif strategis antara kedua negara, mengungkapkan harapan bahwa dokumen kerja sama komprehensif akan segera ditandatangani oleh kedua belah pihak.Diplomat Iran itu juga mengutuk campur tangan AS dan negara-negara Barat tertentu dalam urusan dalam negeri China, dengan mengatakan pendekatan seperti itu merusak stabilitas internasional.Dalam konferensi video, menteri luar negeri Iran dan China mengecam unilateralisme gaya-bully AS, dan menyatakan dukungan tegas untuk multilateralisme dan prinsip-prinsip hukum internasional.Menyambut proposal untuk perluasan dan fasilitasi ikatan perdagangan bilateral, menteri luar negeri China mengatakan, "Proposal ini, terutama fasilitasi kunjungan timbal balik oleh para pedagang, akan dipertimbangkan segera."Wang Yi juga menegaskan kembali dukungan kuat China untuk JCPOA, menunjuk suratnya baru-baru ini kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyatakan, “China menentang setiap upaya untuk mengubah isi JCPOA dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan, dan AS tidak memiliki hak setelah menarik diri dari JCPOA untuk menggunakan mekanisme yang direncanakan dalam hal ini."[IT/r]