Pakar Kesehatan AS Klaim Vaksin Covid-19 Tersedia di Akhir 2020

Dr Anthony Fauci saat bersaksi di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR AS di Washington, AS, Selasa 23 Juni 2020. (Foto: Kevin Dietsch/AFP/Getty via Medcom)

Islam Times - Tokoh dan pakar kesehatan ternama Amerika Serikat, Dr Anthony Fauci, mengatakan bahwa vaksin virus korona (covid-19) paling cepat muncul di akhir 2020 atau awal 2021. Pernyataan disampaikan Fauci, penasihat gugus tugas penanganan covid-19 Gedung Putih, dalam sebuah sesi di dewan perwakilan rakyat AS pada Selasa 23 Juni.

Pernyataan Fauci juga disampaikan saat angka kematian terkait covid-19 di AS menurun selama empat hari berturut-turut."Kami merasa optimistis, berdasarkan upaya gabungan selama ini. Saya yakin pertanyaannya sekarang adalah 'kapan,' bukan 'apakah,'" ujar Fauci saat ditanya mengenai vaksin covid-19."Nanti akan ada sejumlah kandidat (vaksin covid-19) dengan hasil yang baik, dan kami akan menyuguhkannya kepada seluruh masyarakat Amerika," sambungnya, dilansir dari laman Independent, Rabu 24 Juni 2020."Saya prediksi (kemunculan vaksin covid-19) di akhir tahun kalender ini, atau awal 2021," sebut Fauci.Selasa kemarin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa angka kematian akibat covid-19 di AS menurun selama empat hari berturut-turut, dari 770 pada Jumat menjadi 733 pada Sabtu, dan 690 hari Minggu. Untuk Senin dan Selasa, angka kematiannya masing-masing 558 dan 308.Fauci tidak bersaksi sendiri di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR AS. Hadir bersamanya Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Stephen Hahn, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Robert Redfield, dan Asisten Sekretaris Kesehatan Brett Giroir.Mereka bersaksi bahwa Presiden AS Donald Trump tidak pernah meminta mereka untuk memperlambat tes covid-19. Sebelumnya dalam acara kampanye di Tulsa, Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa ia telah meminta tim kesehatan AS untuk memperlambat tes covid-19."Tidak ada satu pun dari kami yang diminta memperlambat tes. Faktanya, kami justru melakukan lebih banyak tes," kata Fauci.Berdasarkan data terbaru Universitas Johns Hopkins pada Rabu ini, total kasus covid-19 di AS telah melampaui 2,3 juta dengan 121 ribu lebih kematian dan 647.548 pasien sembuh. [IT/Onh/Medcom]