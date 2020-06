Roger Waters: Polisi Pembunuh AS Kuasai Teknik Fasis Israel yang Digunakan pada Palestina'

Israeli border police arrest a Palestinian protester near the West Bank city of Ramallah.png

Islam Times - Pendiri Pink Floyd, Roger Waters, melihat kesamaan menakutkan dalam perlakuan Zionis Israel terhadap Palestina dan departemen kepolisian AS terhadap warga negara mereka sendiri.

Penyanyi legendaris itu mengatakan kepada RT bahwa "sudah waktunya" dunia memanggil keduanya."Syukurlah ada pemberontakan," kata Waters kepada RT Going Underground pada hari Selasa, merujuk pada gelombang protes dan kerusuhan yang melanda AS sejak pembunuhan George Floyd oleh seorang petugas polisi di Minneapolis bulan lalu. "Ini tentang waktu."Cekokan dengan lutut yang membunuh Floyd digambarkan oleh Waters sebagai "teknik Zionis Israel, yang dikembangkan dengan bangga oleh IDF di wilayah-wilayah pendudukan di Palestina."Seorang juru bicara kepolisian nasional Zionis Israel baru-baru ini menyangkal bahwa pasukan kepolisian negaranya menggunakan tindakan seperti itu pada tersangka, dan menambahkan bahwa petugas kontraterorisme Zionis Israel tidak pernah mengajarkan tindakan itu kepada petugas kepolisian Amerika dalam sesi pelatihan bersama. Namun, departemen kepolisian AS secara teratur mengirim petugas ke Zionis Israel untuk pelatihan, dan sesi tersebut juga diadakan di tanah AS. Departemen Kepolisian Minneapolis, tempat pembunuh Floyd bekerja, mengirim 100 petugas ke konferensi kepolisian Zionis Israel di Chicago pada 2017."Jalan-jalan di Amerika Serikat padat," kata Waters, mengecam "negara fasis Zionis Israel" karena membantu militerisasi memukuli polisi di AS.Waters mengutarakan kritik lama terhadap kebijakan negara Zionis Israel. Selain merayakan gerakan protes di AS, dia meminta komunitas internasional untuk mengutuk Zionis Israel yang merencanakan aneksasi pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki minggu depan."Orang-orang Palestina harus memiliki hak asasi manusia yang sama dengan kita semua, dan hak asasi manusia yang sama dengan Zionis Israel," katanya kepada RT. "Mencuri seluruh negara mereka dari mereka tidak memberi mereka penentuan nasib sendiri [atau] hak asasi manusia di bawah hukum."[IT/r]