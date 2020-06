Penasehat Ekonomi Trump Tinggalkan Post di Gedung Putih

Kevin Hassett, US President Donald Trump's top economic adviser.jpg

Islam Times - Kepergian dua penasihat ekonomi utama pemerintahan Presiden AS Donald Trump - Kevin Hassett dan Tomas Philipson - di tengah resesi ekonomi dan kampanye pemilihan presiden memicu spekulasi bahwa semuanya tidak berjalan baik di bahtera negara Donald Trump.

Keberangkatan mereka mengikuti empat pejabat tinggi lainnya di Departemen Pertahanan (DoD) yang mengundurkan diri selama dua minggu terakhir karena alasan pribadi dan setelah bentrok dengan Trump.Hassett, yang akan meninggalkan jabatannya pada 28 Juni sebagai penasihat senior Trump untuk masalah ekonomi, menolak menjawab pertanyaan media tentang kepergiannya yang tampaknya mendadak.Orang dalam Gedung Putih, bagaimanapun, menunjukkan bahwa Hassett hanya pinjaman dari Dewan Penasihat Ekonomi (CEA), menurut International Buisiness Times.Hassett, yang adalah mantan ketua CEA, melayani dalam kapasitas yang belum dibayar sebagai penasihat senior Trump dan diharapkan untuk kembali ke pekerjaannya di agensi, yang berada di dalam Kantor Eksekutif Presiden.Dia bergabung dengan tim Trump 20 Maret untuk mengerjakan tanggapan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Meskipun tidak menjadi dokter dan kurang berpengalaman dalam kebijakan kesehatan masyarakat, Hassett memengaruhi respons pandemi pemerintah dengan meremehkan bahayanya. Sebagai seorang ekonom, Hassett juga merupakan pendukung utama pemerintahan untuk membuka kembali perekonomian di tengah-tengah kuncian dan jarak sosial.Hassett menarik kemarahan banyak orang ketika dia keliru memperkirakan kematian dari COVID-19 di Amerika Serikat akan turun menjadi nol pada 15 Mei. Pada hari Rabu, AS berduka atas 124.000 kematian karena COVID-19. Hampir 1.000 orang Amerika masih sekarat setiap hari karena penyakit ini.Hassett dikatakan telah mendorong pembukaan kembali cepat ekonomi AS untuk meningkatkan peluang pemilihan kembali Trump. Sejalan dengan hal ini, ia memperkirakan pemulihan ekonomi yang "mengamuk" pada saat pemilihan pada 3 November meskipun tingkat pengangguran nasional yang tinggi secara historis sebesar 13,3%. Angka ini jauh melebihi tingkat pengangguran yang dilihat AS selama Resesi Hebat 2008 hingga 2009.Gedung Putih juga mengkonfirmasi Rabu (24/6) bahwa Philipson, penjabat ketua CEA, telah mengundurkan diri. Seorang ahli ekonomi perawatan kesehatan, Philipson mengambil alih sebagai ketua CEA pada Juli 2019 setelah menjabat sebagai anggota CEA selama hampir dua tahun.[IT/r]