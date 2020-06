AS Gagal Palsukan Konsensus Resolusi Anti-Iran di DK PBB

Islam Times- Majid Takht Ravanchi membuat pernyataan dalam tweet Kamis hanya sehari setelah AS memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB tentang resolusi, yang menyerukan embargo senjata 2015 terhadap Iran agar diperpanjang.

Duta besar permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyiratkan bahwa Amerika Serikat gagal mengumpulkan dukungan untuk resolusi anti-Iran di Dewan Keamanan PBB, yang dimaksudkan untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Republik Islam.Majid Takht Ravanchi membuat pernyataan dalam tweet Kamis hanya sehari setelah AS memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB tentang resolusi, yang menyerukan embargo senjata 2015 terhadap Iran agar diperpanjang.Resolusi AS, di mana Iran telah disalahkan atas serangan 2019 terhadap fasilitas minyak Saudi, mengklaim bahwa mengangkat embargo senjata dapat memiliki "implikasi besar" bagi keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah, mendesak badan PBB untuk "melarang pasokan". , menjual atau mentransfer, langsung atau tidak langsung ... senjata "ke Iran."Kemarin, AS memberi tahu #UNSC tentang perpanjangan embargo senjata di Iran dan menyerukan persatuan Dewan," kata duta besar Iran dalam tweet-nya.Takht Ravanchi, bagaimanapun, menambahkan bahwa dalam laporan yang kemudian dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, pihak Amerika tidak menyebutkan bagaimana anggota Dewan Keamanan bereaksi terhadap resolusi anti-Teheran Washington.(IT/TGM)