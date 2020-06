Laporan: Pasukan Irak Serbu Markas Besar Kataeb Hezbollah

Iraqi federal police and special forces members.JPG

Islam Times - Pasukan keamanan Irak menyerbu markas besar Kataib Hezbollah dan menyerahkan tiga pemimpin yang ditangkap kepada militer AS, kata para pejabat di Baghdad. Milisi berada di jantung konflik AS-Iran awal tahun ini.

Pasukan khusus dari Layanan Penanggulangan Terorisme melakukan penggerebekan pada dini hari Jumat (26/6) waktu setempat, di sebuah pangkalan di selatan Baghdad. Salah satu dari tiga pemimpin milisi yang ditahan dalam operasi itu adalah seorang warga negara Iran, Reuters melaporkan mengutip seorang pejabat pemerintah Irak. Sejumlah roket juga disita, kata pasukan keamanan Irak.Serangan itu tampaknya diperintahkan oleh Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi, yang menjabat bulan lalu atas keberatan vokal Kataib Hezbollah dan milisi Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) lainnya.Kataib Hezbollah menjadi pusat ketegangan antara Washington dan Tehran tentang kehadiran AS di Irak. AS telah menuduh milisi Syiah melakukan serangan roket berulang-ulang terhadap pangkalan-pangkalan yang menampung personel AS, bertindak sejauh membom posisi-posisi Kataib pada beberapa kesempatan sebagai pembalasan.Satu serangan seperti itu, pada bulan Desember 2019, mendorong para militan untuk mengepung Kedutaan Besar AS di Baghdad. Sebagai tanggapan, Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan pesawat nir awak terhadap kepemimpinan PMF pada 2 Januari - membunuh Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dalam prosesnya.Iran merespons dengan meluncurkan rudal terhadap beberapa pangkalan AS di Irak, menimbulkan kerusakan materi besar-besaran tetapi tidak membunuh tentara AS atau Irak. Belakangan muncul bahwa Washington dan Baghdad menerima peringatan sebelum serangan itu.Sejak itu, ketegangan AS-Iran telah membara dengan tidak pernah lagi meningkat ke titik peperangan terbuka. Namun, serangan hari Jumat ini bisa membuat mereka terangkat lagi.[IT/r]