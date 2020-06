Sekjen PBB Dorong Pencegahan 'Penghancuran' Kesepakatan Nuklir Iran

Antonio Guterres, United Nations Secretary-General.jpg

Islam Times - Di tengah upaya AS yang tanpa malu-malu menargetkan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara dunia, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak untuk menggunakan semua cara yang mungkin untuk mencegah "penghancuran" perjanjian bersejarah itu.

“Posisi kami dalam kaitannya dengan JCPOA selalu sama. Kami menganggap [bahwa] JCPOA adalah langkah maju yang sangat penting dalam kaitannya dengan masalah proliferasi nuklir, ”Antonio Guterres mengatakan pada konferensi pers online pada hari Kamis (26/6) dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh IRNA."Dan kami masih percaya bahwa semuanya harus dilakukan untuk memastikan bahwa JCPOA tidak hancur," tambahnya.Secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan penting dicapai antara Iran dan kelompok P5 +1 - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina plus Jerman - pada tahun 2015. Namun, pada bulan Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan kemudian memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut terhadap Tehran setelah kesepakatan.Meskipun bukan lagi pihak dalam kesepakatan, Washington baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memperbarui embargo penjualan senjata konvensional ke Republik Islam yang akan berakhir berdasarkan perjanjian pada bulan Oktober.Untuk mencoba dan merasionalisasi upayanya, AS mengatakan masih "dinamai" sebagai mitra JCPOA dalam Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuklir.Tehran mengatakan Washington, karena penarikan sepihaknya, telah kehilangan semua hak untuk memiliki suara dalam perjanjian.Guterres berbicara sehari setelah AS memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan mengenai resolusi yang telah mereka rencanakan untuk memperpanjang embargo, sebagai tanggapan atas pertanyaan IRNA apakah Washington berusaha melemahkan atau memusnahkan JCPOA menggunakan laporan terbaru tentang Resolusi 2231 oleh kepala PBB. .[IT/r]