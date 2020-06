Soal Aneksasi Tepi Barat Oleh Israel, Trump Tak Didukung Pejabat Gedung Putih

Islam Times - Pembahasan di Gedung Putih dari pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang kemungkinan aneksasi Israel di Tepi Barat berakhir tanpa keputusan akhir.

Fakta belum ada keputusan yang tegas menandakan bahwa Gedung Putih telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap masalah ini. Para pejabat AS mengatakan bahwa pembicaraan dengan Israel akan berlanjut, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu.Utusan Gedung Putih Avi Berkowitz melakukan perjalanan ke Israel Kamis bersama dengan Duta Besar AS David Friedman untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Benny Gantz dan menteri luar negeri Gabi Ashkenazi mengenai pencaplokan.Seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut pertemuan itu ‘produktif’, tetapi menegaskan bahwa "belum ada keputusan akhir tentang langkah selanjutnya untuk menerapkan rencana Trump." Presiden Trump sendiri bertemu dengan tim seniornya pada Rabu untuk membahas apakah akan memberi Israel lampu hijau pada aneksasi.Pertemuan itu terjadi setelah beberapa pertemuan lain antara tim senior Trump, termasuk Wakil Presiden Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, penasihat senior Jared Kushner, Berkowitz dan Friedman.“Tim Trump terpecah pada masalah pencaplokan. Friedman mendukung memberikan persetujuan Israel untuk mencaplok 30 persen dari Tepi Barat sekarang. Hal ini berdasarkan rencana pedamaian Timur Tengah dari Trump,” menurut pejabat AS, yang dikutip Axio, Jumat, 26 Juni 2020.Kushner memiliki tanggapan yang jauh lebih hati-hati dan telah mendorong hanya langkah simbolis yang akan mencakup langkah-langkah untuk Palestina juga.Di sisi lain, Israel juga terbelah dengan Netanyahu yang ingin maju dengan aneksasi wilayah maksimum segera. Sementara Gantz menunda dan berusaha meyakinkan Gedung Putih untuk menyetujui hanya langkah aneksasi terbatas atau untuk menunda itu.“Patut diingat setiap aneksasi Israel sepihak akan secara luas dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan sangat ditentang oleh Palestina, negara-negara di kawasan itu termasuk Yordania, serta Uni Eropa,” imbuh Axio.Netanyahu menegaskan untuk bergerak maju dengan menganeksasi setidaknya beberapa wilayah di Tepi Barat secepat 1 Juli. Dia mengharapkan lampu hijau dari Gedung Putih, yang mengatakan akan setuju jika para pemimpin tinggi Israel bersatu di belakang rencana tersebut. [IT/Onh/Medcom]