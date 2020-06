Tentara AS Tewas di Yordania

Islam Times - Departemen Pertahanan AS mengumumkan tewasnya seorang tentara Amerika di Yordania dalam insiden terkait non-pertempuran.

"Kami kehilangan Regula Nick Bravo berusia 20 tahun dari Florida, di Yordania, pada 23 Juni, akibat kecelakaan saat berpartisipasi dalam operasi di wilayah tanggung jawab Komando Sentral AS.""Insiden itu tidak terkait dengan serangan musuh, tetapi penyelidikan masih berlangsung," sebuah pernyataan oleh Departemen Pertahanan mengatakan baru-baru ini mengutip laporan the Middle East Monitor pada Kamis, 25/05/20.Regules ditugaskan ke Batalion ke-2, Resimen Artileri Pertahanan Udara ke-43, Brigade ADA ke-11 dari Fort Bliss, Texas seperti dilansir oleh Associated Press. Dia bekerja dalam mendukung operasi Komando Sentral AS di negara itu. Batalion ke-2 unit ini mengoperasikan baterai rudal Patriot.Menurut situs Army Times, pejabat Pentagon tidak menganggap coronavirus sebagai faktor penyebab kematiannya dan tidak tahu apakah kematiannya diduga akibat virus tersebut. [IT/Onh]