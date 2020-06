WHO: Vaksin Covid-19 Belum Tentu ada Dalam Setahun

Islam Times - Seperti ingin membantah penasihat kesehatan Gedung Putih Anthony Fauci, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan belum vaksin covid-19 bisa ditemukan dalam waktu satu tahun. Fauci sebelumnya yakin bahwa vaksin ini bisa ditemukan sebelum akhir 2020.

Menurut WHO tidak pasti bahwa para ilmuwan dapat membuat vaksin yang efektif terhadap virus korona yang telah menyebabkan pandemi covid-19.“Vaksin bisa memakan waktu setahun sebelum ditemukan,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepada wakil dari komite kesehatan Parlemen Eropa.“Jika vaksin seperti itu menjadi kenyataan, maka harus menjadi barang publik yang tersedia untuk semua,” tegas Tedros, seperti dikutip AFP, Jumat, 26 Juni 2020."Akan sangat sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa kami akan memiliki vaksin. Kami tidak pernah memiliki vaksin untuk virus korona. Jadi ini akan, ketika ditemukan, berharap akan ditemukan, itu akan menjadi yang pertama," katanya.Mantan Menlu Ethiopia itu mengatakan, WHO sudah memiliki lebih dari 100 kandidat untuk vaksin yang satu berada pada tahap pengembangan lanjut."Berharap bahwa akan ada vaksin, perkiraannya adalah kita mungkin memiliki vaksin dalam satu tahun. Jika dipercepat, bisa jadi bahkan kurang dari itu, tetapi dalam beberapa bulan. Itulah yang dikatakan para ilmuwan," katanya.Dr Anthony Fauci, mengatakan bahwa vaksin virus korona covid-19 paling cepat muncul di akhir 2020 atau awal 2021. Dirinya menyebutkan beberapa vaksin potensial tengah dalam uji klinis di AS.Data Universitas Johns Hopkins pada Jumat 26 Juni 2020 mengatakan, kasus covid-19 dalam skala global telah mencapai 9.583.144 orang dan korban meninggal 488.740 jiwa. Sedangkan mereka yang sembuh mencapai 4.821.456 orang. [IT/Onh/medcom]