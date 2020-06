Zangeneh: Iran Jual Bensin ke Venezuela dengan Harga Pasar

Iran Sold Gasoline to Venezuela at Market Price.jpg

Islam Times - Menteri Perminyakan Bijan Zangeneh mengatakan, bensin Iran yang dikirim ke Venezuela yang kekurangan bahan bakar bulan lalu dijual ke Caracas dengan harga pasar.

Zangeneh membuat komentar pada hari Jumat sebagai reaksi terhadap tuduhan bahwa Iran telah memberikan Venezuela bensin gratis."Ini tidak benar. Bensin Iran dijual ke Venezuela dengan harga pasar, "katanya.Dia mengatakan Tehran telah menerima jaminan yang cukup untuk pengembalian pendapatannya, dan sebagian dari uang itu telah diterima.Mengenai kelanjutan perdagangan energi dengan Venezuela, menteri perminyakan mengatakan, "Kita harus menunggu dan melihat bagaimana negosiasi antara kedua negara akan dilanjutkan."Bulan lalu, lima tanker minyak Iran berangkat ke Karibia dan mengirim sekitar 1,5 juta barel bensin ke Venezuela yang berada di bawah sanksi AS dan pengepungan ekonomi virtual.Dalam hal kesepakatan antara Tehran dan Caracas, Iran akan mengikuti pengiriman bahan bakarnya ke Venezuela dengan penjualan bensin reguler meskipun ada ancaman AS untuk menghukum setiap fasilitasi kargo.Bloomberg mengatakan bulan ini pemerintah AS telah memutuskan untuk menghindari konfrontasi militer dan bukannya menyiapkan sanksi pada sebanyak 50 tanker minyak dan bahan bakar sebagai bagian dari upaya untuk memutuskan perdagangan antara Iran dan Venezuela."Sanksi akan dijatuhkan melalui Departemen Keuangan dan dimaksudkan untuk menghindari konfrontasi militer AS dengan negara-negara (tertentu)," kata penyedia berita keuangan terkemuka, mengutip seseorang yang akrab dengan masalah tersebut.Namun, baik Venezuela dan Iran telah menunjukkan bahwa mereka lebih dari bersedia untuk bekerja sama dalam menentang ancaman AS. Menurut Washington Post, Venezuela dan Iran "baru saja membuktikan" bahwa sanksi administrasi Trump gagal."Dengan menunjukkan bahwa mereka dapat berdagang untuk saling menguntungkan", Iran dan Venezuela "tidak hanya berhasil menghindari sanksi AS; mereka juga mencetak poin hubungan masyarakat dalam proses tersebut,” tulis surat kabar itu bulan lalu.[IT/r]