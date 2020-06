AS Mati-Matian Menggunakan Teror Ekonomi Terhadap Iran

IslamTimes- Dalam tweet pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran merujuk minggu Hak Asasi Manusia AS dan bereaksi terhadap upaya AS untuk menggunakan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Dalam tweet pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran merujuk minggu Hak Asasi Manusia AS dan bereaksi terhadap upaya AS untuk menggunakan sanksi ekonomi terhadap Iran."Dari mencabut Iran dari sumber keuangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan, hingga melarang pengiriman pasokan terkait COVID19 untuk menyelamatkan nyawa Iran, rezim AS mati-matian memimpin kampanye global untuk menggunakan ekonomi, teror medis terhadap Iran," ungkap tweet itu.(IT/TGM)