Washington DC akan Jadi Negara Bagian ke-51 AS

Islam Times - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah meloloskan undang-undang yang dapat menjadikan Washington DC menjadi negara bagian ke-51. Hampir seluruh politisi Partai Demokrat di DPR AS meloloskan UU tersebut. Sementara semua politisi Partai Republik menolaknya.

Meski lolos di DPR, UU ini diperkirakan akan ditolak di level Senat AS yang dipenuhi politisi Republik."Selama lebih dari dua abad, warga Washington DC kehilangan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam sistem demokrasi," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi sebelum pemungutan suara."Hari ini, kita akan lebih mendakatkan negara menuju prinsip-prinsip dasar bahwa semua diciptakan sama dan memiliki hak dalam demokrasi," sambungnya, dilansir dari laman TRT World, Sabtu 27 Juni 2020.Demokrat memandang UU negara bagian Washington sebagai sesuatu yang seharusnya disahkan sejak dulu, sejak Kongres AS menjadikannya ibu kota permanen pada 1790.Pemungutan suara mengenai UU negara bagian ini merupakan kali pertama sejak 1993. Selama ini, UU semacam itu belum pernah lolos, baik di level DPR maupun Senat."Kongres memiliki dua pilihan: melanjutkan otoritas otoriter atas Washington atau menjunjung janji serta prinsip ideal untuk meloloskan HR51," sebut Eleanor Holmes Norton, delegasi DPR untuk Washington.Politisi Republik berpendapat UU HR51 justru bertentangan dengan perancang Konstitusi AS yang menginginkan adanya distrik federal unik yang tidak terpengaruh negara bagian apapun."Washington DC dibentuk sebagai kursi pemerintahan, bukan bagian dari federasi negara bagian yang sudah diberikan oleh konstitusi kita," sebut Jody Hice dari Republik. [IT/Onh/Medcom]