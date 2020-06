Korea Utara Akan Menentang ‘Nuklir dengan Nuklir’ atas Kebijakan AS yang Tidak Aman

Kim Jong Un- North Korean leader.jpg

IslamTimes - Korea Utara mengatakan Washington telah meninggalkan Pyongyang tanpa pilihan selain untuk "melawan nuklir dengan nuklir" dalam upaya untuk menghadapi kebijakan bermusuhan AS terhadap negara Asia itu, di tengah-tengah ketegangan antara kedua belah pihak atas kebuntuan yang berkepanjangan dalam pembukaan kembali pembicaraan bilateral mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea.

Mengutip sebuah laporan oleh Institut Korban Pelucutan dan Perdamaian Kementerian Luar Negeri Korea Utara, NK News, sebuah situs web AS yang berbasis di Korea Selatan, mengatakan Jumat bahwa Pyongyang akan menggunakan senjata nuklir terhadap Amerika Serikat karena itu adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk melawan ancaman itu. itu dirasakan Washington."Untuk menghilangkan ancaman nuklir dari AS, pemerintah DPRK membuat semua upaya yang mungkin baik melalui dialog atau menggunakan hukum internasional, tetapi semuanya berakhir dengan sia-sia," kata NK News, menggunakan singkatan untuk nama resmi Korea Utara - Republik Rakyat Demokratik Korea."Pilihan yang tersisa hanya satu, dan itu adalah untuk melawan nuklir dengan nuklir," tambahnya.NK News juga mengatakan bahwa Pyongyang telah mengumumkan rencana untuk membangun persenjataan yang senjatanya "untuk menahan ancaman nuklir terus-menerus dari AS."Pengumuman itu dikeluarkan hanya beberapa hari setelah Korut mengatakan mereka menangguhkan "rencana aksi militer" terhadap Korea Selatan setelah meledakkan kantor penghubung yang digunakan untuk pembicaraan antara kedua negara di kota perbatasan Korea Utara dan, sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan akan mempertahankan "postur militer yang tegas."Kedua Korea berada di jalur pemulihan hubungan yang dimulai pada Januari 2018 sebelum kekerasan AS untuk meringankan salah satu sanksi terhadap Korea Utara yang secara efektif membunuh diplomasi.Korea Utara telah berada di bawah sanksi keras AS selama bertahun-tahun atas program nuklir dan rudal balistiknya.Presiden AS Donald Trump telah berusaha untuk mengadili Pyongyang, dan meskipun dia telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiga kali, dia telah menolak untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara atas program militernya. Hal itu pada gilirannya menghambat upaya demiliterisasi Semenanjung Korea.Kim menjelaskan rencana bulan lalu untuk lebih meningkatkan kemampuan pencegahan nuklir negaranya.Pembicaraan nuklir Washington-Pyongyang telah membuat sedikit kemajuan sejak akhir tahun lalu, terutama setelah perjuangan global untuk mengekang pandemi, yang sejauh ini telah menginfeksi hampir 10 juta orang dan menewaskan lebih dari 496.000 lainnya di seluruh dunia.Janji Kim untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya datang pada saat Washington, menurut beberapa laporan berita, mungkin melakukan uji coba nuklir penuh pertama sejak 1992.Desember lalu, Kim mengakhiri moratorium tes rudal negara itu dan mengatakan Korea Utara akan segera mengembangkan "senjata strategis baru."[IT/r]