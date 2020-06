Merkel: UE Harus 'Merefleksikan' Kemungkinan Penarikan AS dari 'Peran Pemimpin Dunia'

Angela Merkel and Donald Trump.jpg

IslamTimes - Kanselir Jerman Angela Merkel telah mendesak negara-negara Eropa untuk memikirkan realitas baru ketika menyangkut pengaruh global Amerika.“Kami tumbuh dalam pengetahuan tertentu bahwa Amerika Serikat ingin menjadi kekuatan dunia. Jika AS sekarang ingin menarik diri dari perannya atas kehendaknya sendiri, kita harus merenungkannya dengan sangat dalam,” kata Merkel dalam sebuah wawancara dengan sekelompok enam surat kabar Eropa, termasuk The Guardian, pada hari Jumat (26/6).Menyinggung kehadiran pasukan Amerika di Jerman, dia mengatakan bahwa itu membantu melindungi "tidak hanya Jerman dan bagian Eropa dari NATO tetapi juga kepentingan Amerika Serikat".Kanselir juga memilih pengeluaran militer Berlin, mengatakan bahwa "kita harus menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan" dan bahwa "kita telah mencapai peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, dan kita akan melanjutkan jalan itu untuk meningkatkan kemampuan militer kita".Di NATO, Merkel mengutip "alasan kuat untuk tetap berkomitmen pada komunitas pertahanan transatlantik dan payung nuklir bersama kami," menambahkan bahwa "tentu saja Eropa perlu memikul lebih banyak beban daripada selama Perang Dingin".Selain itu, dia menyebutkan Brexit dan berpendapat bahwa Inggris harus "hidup dengan konsekuensi" Perdana Menteri Boris Johnson membatalkan cetak biru pendahulunya Theresa May untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang erat dengan Uni Eropa setelah Inggris menarik diri dari blok tersebut.“Kita perlu melepaskan gagasan bahwa bagi kita untuk menentukan apa yang seharusnya diinginkan Inggris. Itu yang harus didefinisikan oleh Inggris - dan kami, EU27, akan merespons dengan tepat, ”kata Merkel.Dia memperingatkan bahwa "jika Inggris tidak ingin memiliki aturan tentang lingkungan dan pasar tenaga kerja atau standar sosial yang dibandingkan dengan orang-orang dari Uni Eropa, hubungan kita akan kurang dekat".Menurut kanselir, "itu akan berarti [Inggris] tidak ingin standar terus berkembang di sepanjang garis paralel".Secara terpisah, dia menggarisbawahi perlunya "untuk terus terlibat dalam dialog konstruktif dengan Rusia", mengatakan bahwa ada "alasan bagus untuk itu"."Di negara-negara seperti Suriah dan Libya, negara-negara di kawasan terdekat Eropa, pengaruh strategis Rusia sangat besar. Karena itu saya akan terus berusaha untuk kerja sama,” tandas Merkel.Wawancara itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengkonfirmasi laporan media tentang pengurangan pasukan Amerika di Jerman, juga menuduh negara itu "nakal dalam pembayaran mereka ke NATO" dan mengklaim bahwa Berlin berutang miliaran dolar kepada aliansi.Pada awal Juni, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump telah mengarahkan Departemen Pertahanan untuk memindahkan 9.500 tentara AS, atau hampir sepertiga dari kontingen di Jerman, keluar dari negara itu.Saat ini, 34.500 tentara AS ditempatkan di Jerman, bersama dengan 17.000 warga sipil AS dan 12.000 warga Jerman yang bekerja di pangkalan militer setempat.WSJ menambahkan bahwa diskusi tentang pengurangan pasukan AS dimulai pada September 2019 dan langkah itu tidak terkait dengan keputusan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk tidak mengambil bagian dalam KTT G7 yang semula dijadwalkan untuk Juni.[IT/r]