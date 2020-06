Zarif: AS Tidak Mematuhi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

IslamTimes- "Bahkan dalam pertempuran melawan virus korona dan pandemi bencana baru-baru ini yang telah mempengaruhi seluruh dunia ... pemerintah AS melanjutkan jalan kejam ini," katanya.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Amerika Serikat telah gagal untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik dengan memberikan senjata kimia ke Irak melawan Iran atau menjatuhkan sanksi dan melancarkan terorisme ekonomi terhadap rakyat Iran.Zarif membuat pernyataan dalam konferensi video yang diadakan pada hari Sabtu untuk menandai serangan kimia mematikan oleh mantan diktator Irak Saddam Hussein di kota Sardasht Iran di Provinsi Azarbaijan Barat pada tahun 1987."Bahkan dalam pertempuran melawan virus korona dan pandemi bencana baru-baru ini yang telah mempengaruhi seluruh dunia ... pemerintah AS melanjutkan jalan kejam ini," katanya.Dia menambahkan bahwa AS menciptakan hambatan dalam cara memasok obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh para korban senjata kimia dan warga dengan berbagai penyakit di Iran melalui "sanksi yang tidak manusiawi."Ketika Republik Islam itu berhasil melawan senjata-senjata kimia Irak, ia juga telah berhasil memerangi virus itu meskipun ada sanksi AS, ungkapnya.Menunjuk pada sejarah kejahatan AS terhadap negara-negara Iran dan regional, Zarif menambahkan, "rakyat Iran telah benar-benar menyaksikan gerakan [kriminal] seperti itu selama perang Irak, perang ekonomi, terorisme ekonomi dan terorisme negara Amerika Serikat yang dipaksakan. Amerika."Diplomat top Iran menekankan bahwa penggunaan senjata kimia hanya membawa aib bagi pelaku kejahatan semacam itu.(IT/TGM)