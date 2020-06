Bill Gates: COVID-19 'Akan Kembali Dalam Jumlah Besar' Pada Oktober-November

IslamTimes- "Perlakuan yang lebih baik adalah mengurangi kematian, tetapi, terutama saat Anda memasuki bulan Oktober dan November, hal ini akan kembali dalam jumlah besar, jika kita tidak menahan langakh kita saat ini," Gates memperingatkan.

Miliarder AS dan pengembang perangkat lunak Bill Gates telah memperingatkan bahwa epidemi coronavirus "akan kembali dalam jumlah besar" pada Oktober-November ketika suhu di Amerika Serikat semakin rendah.Berbicara di CNN Global Town Hall pada Kamis malam, Gates memperingatkan bahwa AS masih "sangat lemah" ketika datang pada masalah COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus novel.Dia mengatakan dia percaya bahwa kita sedang menuju infeksi besar lagi di musim gugur."Perlakuan yang lebih baik adalah mengurangi kematian, tetapi, terutama saat Anda memasuki bulan Oktober dan November, hal ini akan kembali dalam jumlah besar, jika kita tidak menahan langakh kita saat ini," Gates memperingatkan.Gates telah menyatakan kekecewaannya atas kurangnya administrasi Trump dalam menahan penyebaran virus."Kita perlu memikirkan dunia di sini dan, Anda tahu, bahwa saya masih cukup kecewa, dengan kepemimpinan AS yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, " katanya."Satu-satunya kabar baik dalam hal ini adalah bahwa angka kematian telah turun sedikit, karena kita belajar bagaimana memperlakukan orang lebih baik, kita kurang kelebihan beban," tambahnya, tetapi kemudian menekankan. "gambaran global dan gambar AS keduanya lebih suram daripada yang saya harapkan."Yayasan Bill & Melinda Gates, yayasan amal yang ia dan istrinya, Melinda Gates, dirikan pada 2000, telah berkomitmen untuk memberikan $ 100 juta untuk memerangi virus corona.Ini bukan pertama kalinya bahwa miliarder Amerika telah memperingatkan tentang konsekuensi dari wabah global tersebut.Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa pandemi coronavirus akan menyebabkan rasa sakit "selama bertahun-tahun yang akan datang."(IT/TGM)