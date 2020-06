Majelis Pengacara Hezbollah Memuji Keputusan Pengadilan terhadap Duta Besar AS untuk Libanon: Shea Harus Minta Maaf

Hezbollah flag.jpeg

IslamTimes - Majelis Pengacara Hizbullah pada hari Sabtu memuji keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Masalah Darurat di Tyre, Mohammad Mazeh, yang melarang duta besar AS untuk Libanon Dorothy Shea dari membuat pernyataan yang bertujuan untuk mengacaukan negara.

Dalam sebuah pernyataan, majelis Shea menghina dan melakukan intervensi dalam masalah-masalah domestik Lebanon, menambahkan bahwa pernyataannya melanggar norma-norma dan konvensi internasional yang disponsori oleh Perjanjian Wina serta ikatan diplomatik.Shea secara terang-terangan melanggar kedaulatan Libanon dengan menggunakan terminologi kebencian untuk menggambarkan pemerintah Libanon dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara itu, menurut pernyataan yang menambahkan diplomat AS menegaskan bahwa blokade tidak manusiawi dari negaranya pada rakyat Lebanon dan masyarakat di wilayah itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam arti hukum internasional."Pernyataan ini dianggap sebagai pelanggaran paragraf pertama dari Pasal 41 Konvensi Wina, yang mewajibkan diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan negara terkait dan menghindari campur tangan dalam urusan internalnya."Pelabelan Shea tentang Hizbullah dan Perlawanan sebagai teroris adalah penghinaan dan agresi terhadap orang-orang Lebanon, para martir dan orang-orang yang terluka serta penderitaan mereka dari kebijakan AS dan dukungan militer, media dan keuangan (AS) yang tak terbatas untuk agresi Zionis di Libanon, Palestina dan semua kami Negara-negara Arab."Shea harus membuat permintaan maaf yang jelas kepada rakyat Lebanon atas apa yang telah dia lakukan."[IT/r]