Para Demonstran Lebanon Mengecam Campur Tangan AS Pada Rapat Umum Di Beirut

Lusinan orang telah melakukan unjuk rasa di Libanon untuk mengungkapkan kebencian pahit mereka atas campur tangan Washington dalam urusan dalam negeri negeri mereka dan pernyataan terakhir oleh duta besar AS untuk Beirut terhadap gerakan perlawanan Hizbullah.Pada hari Senin, para demonstran berkumpul di luar gedung Kementerian Luar Negeri di distrik Achrafieh di Beirut, di tengah kehadiran keamanan yang ketat. Unjuk rasa itu datang atas undangan pasukan nasional dan aktivis masyarakat sipil, lapor televisi berita berbahasa Arab al-Mayadeen.Para peserta menekankan peran penting Hizbullah dalam masyarakat Lebanon.Mereka mengatakan posisi samar beberapa faksi politik di Lebanon vis-à-vis Amerika Serikat tidak akan melayani kepentingan Lebanon, menambahkan bahwa mereka tidak perlu ceramah dari otoritas AS karena mereka telah berkontribusi pada blokade ekonomi Lebanon.Para pengunjuk rasa menyoroti bahwa blokade ekonomi AS di Lebanon dan Suriah hanya karena dukungan mereka untuk front perlawanan.Para pengunjuk rasa juga menginjak-injak foto utusan AS, Dorothy Shea atas ucapannya yang usil."Kami mengingatkan duta besar Amerika [Dorothy Shea] tentang hak warga untuk mempertahankan kedaulatan mereka," kata mereka, menekankan, "Amerika tidak akan bisa memaksakan kehendak mereka" di Lebanon karena itu adalah negara yang bermartabat yang mendukung perlawanan Hizbullah.(IT/TGM)