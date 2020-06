IRGC: Iran Akan Mengatasi Kesulitan Melalui Negosiasi Tetapi Tidak Dengan AS 

IslamTimes- Mereka mengatakan Trump bukan presiden tetapi penjahat dan tindakan apa pun di perairan Teluk Persia oleh AS akan menerima tanggapan habis-habisan Iran.

Brigadir Jenderal IRGC Aerospace Force Iran Amir Ali Hajizadeh mengatakan pada hari Minggu bahwa Iran dapat mengatasi kesulitan ekonomi dan sanksi AS melalui mengadakan pembicaraan tetapi tidak dengan AS dan musuh tetapi dengan perusahaan berbasis pengetahuan Iran dan universitas domestik.Dia membuat pernyataan mengunjungi Universitas Sains dan Teknologi Iran.Dia mencatat bahwa Iran telah memperoleh prestasi luar biasa di bawah sanksi dengan mengandalkan kemampuan domestik dan para ahli.Pejabat senior Iran telah berulang kali mengesampingkan kemungkinan pembicaraan dengan Presiden AS Trump.Mereka mengatakan Trump bukan presiden tetapi penjahat dan tindakan apa pun di perairan Teluk Persia oleh AS akan menerima tanggapan habis-habisan Iran.Iran tidak memerlukan izin dari kekuatan arogan untuk mengembangkan pertahanan, kesehatan, dan sektor lainnya, kata pejabat Iran. Mereka percaya bahwa Iran telah mengambil sanksi sebagai peluang untuk meningkatkan berbagai sektor.Berbagai perusahaan dan universitas berbasis pengetahuan di negara ini bekerja sama satu sama lain untuk mencapai target yang ditetapkan.Trump memicu ketegangan dengan Iran lebih awal setelah menjabat dengan menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA.Dia kembali menjatuhkan sanksi keras sepihak terhadap Iran dengan harapan mencapai kesepakatan baru dengan Teheran.Iran telah menekankan bahwa tidak akan ada putaran baru perundingan dengan AS kecuali jika kembali ke JCPOA dan menghormati komitmennya.(IT/TGM)